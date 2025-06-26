Плакать будете только от счастья. Сколько можно заработать на луке

Можно заработать около 6 тысяч гривен

Выращивание лука может стать прибыльным бизнесом для украинских фермеров и дачников. Анализ актуальных розничных цен показывает значительный потенциал для заработка.

"Телеграф" расскажет, как заработать на луке. Мы тоже делимся, куда можно сдавать овощ.

Текущие цены на лук

Обычный репчатый лук продается в магазинах за 34,90 грн за килограмм, в то время как синий лук стоит значительно дороже — 51,80 грн/кг. Белый лук занимает промежуточную позицию с ценой 67,99 грн/кг, но пользуется меньшим спросом из-за специфического использования.

Потенциальный заработок

При текущих розничных ценах 200 кг обыкновенного репчатого лука стоит около 7000 гривен (34,90 грн/кг). Синий лук принесет больше – более 10000 гривен (51,80 грн/кг).

Однако при оптовой продаже цены будут ниже. Реально можно рассчитывать на:

Обычный лук: 15–20 грн/кг = 3000–4000 грн за 200 кг.

Синий лук: 25-30 грн/кг = 5000-6000 грн за 200 кг.

Куда сдавать урожай

Оптовые рынки и овощебазы

Рестораны и кафе

Перерабатывающие предприятия

Прямые продажи на фермерских рынках

Особенности бизнеса

Лук хорошо сохраняется, что позволяет продавать его в течение года и получать более высокие цены в межсезонье. Инвестиции в современные хранилища могут существенно повысить рентабельность бизнеса.

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