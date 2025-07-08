Оливье станет намного вкуснее, если заменить один ингредиент: рецепт любимого салата по-новому (видео)

Традиционный салат с новым ингредиентом

Салат "Оливье" хоть раз в жизни пробовал каждый. Кто-то продолжает его готовить до сих пор, поддерживая традиции детства, другие же отказались от этого блюда, считая пережитками прошлого.

Сегодня мы хотим предложить приготовить этот салат, заменив всего один ингредиент – магазинный майонез на домашний. Автор видео убеждает, что так блюдо станет намного вкуснее, информируют на YouTube-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".

Как приготовить "Оливье" на домашнем майонезе

Ингредиенты:

отварной картофель — 3 шт.;

отварная морковь — 3 шт.;

лук – 1 шт.;

отварные яйца — 2 шт.;

вареная колбаса — 300 г;

огурец кислый – 6 шт.;

горошек консервированный – 1 бан.;

пучок зеленого лука;

соль, перец по вкусу;

майонез (домашний) — 150 г;

Рецепт майонеза:

1 стакан рафинированного подсолнечного масла (200 мл);

1 сырое яйцо;

0,5 ч.л. соли;

1 ч.л. сахара;

1 ч.л. готовой горчицы;

1 ст.л. уксуса 9% или лимонного сока;

Способ приготовления:

1.Картофель нарезать кубиками.

2.Морковь нарезать кубиками.

3.Огурцы порезать кубиками.

4.Лук нарезать кубиками.

6.Колбасу нарезать кубиками.

7.Яйца нарезать кубиками.

8. Зелень мелко нарезать.

9.Смешать все ингредиенты, добавить горошек.

10. Сделать домашний майонез, сбив указанные ингредиенты блендером.

11.Посолить, поперчить, заправить майонезом салат.