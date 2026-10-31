"Поляки будут брать Кенигсберг?" Блэкаут в российском Калининграде вызвал волну шуток (фото и видео)

Калининградская область – российский эксклав между Польшей и Литвой, отрезанный от основной территории России

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В российском городе Калининград в ночь на субботу, 31 октября, возник масштабный блэкаут. Свет исчез по всему городу и в некоторых окрестных населенных пунктах, также возникли проблемы с мобильным интернетом. Электричества не было несколько часов, после чего оно постепенно начало возвращаться.

Кадры из темного ночного Калининграда публикует Telegram-канал Exilenova+. Местные власти, которые цитируют росСМИ, заявили, что Калининград частично остался без света из-за срабатывания противоаварийной автоматики на ТЭЦ-2 Калининграда.

Калининградская ТЭЦ-2 является самой большой в регионе. Она обеспечивает энергией значительную часть области. Электрическая мощность электростанции составляет 900 мВт. Первый блок был введен в эксплуатацию в октябре 2005 года.

В сети появились смешные комментарии по поводу блэкаута в Калининграде. Большинство касается Польши.

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Следует отметить, что Калининградская область является российским полуэксклавом, что означает отсутствие у нее сухопутной границы с Россией и соединение только по морю. Ее площадь примерно в 15 тысяч квадратных километров. Это бывшая территория Восточной Пруссии, которая в 1945 г. по итогам Второй мировой войны попала под контроль Советского Союза. Это самый западный регион России.

В марте 2022 года бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года, поэтому Польша имеет моральное право выдвинуть на нее претензии.

В мае 2023 года Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала официально называть город Калининград его историческим польским названием – Крулевец (Królewiec), а область – Крулевецкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Литвы рассказал о связи войны в Украине и ситуации вокруг Калининграда.