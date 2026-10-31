Артем Рудиченко: приоритет для бизнеса — способность команды оперативно перестроить процессы, сохраняя управляемость

Что помогает бизнесу адаптироваться к изменениям на рынке

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Сильный продукт, отлаженные процессы и современный технологический стек — но являются ли эти аспекты решающими в гибкости и адаптации компаний к быстрым изменениям на рынке? Артем Рудиченко, CEO Slot City, поделился: прежде всего — способность команды оперативно перестроить процессы, сохраняя управляемость.

Об этом говорится в материале 24 Канала в разделе "Инвестиции в Украину".

По словам Артема Рудиченко, ожидания аудитории формируются под влиянием наилучшего цифрового опыта, получаемого пользователем в различных сферах. Вчерашний лидер через полгода может оказаться позади небольшой команды, реализовавшей идею быстрее.

"Даже сами подходы к созданию продукта стали другими, потому что то, что раньше планировали на годы, теперь собирают итерациями через несколько недель. Поэтому мало полагаться только на хороший продукт. Нужна быстрая адаптация", — делится CEO Slot City, добавляя: адаптивность не означает, что компания должна реагировать на каждый новый тренд и постоянно менять внутренние процессы без четкого плана.

В то же время ключевым конкурентным преимуществом Артем Рудиченко считает слаженную команду, оценивая способность быстро принимать решения как приоритет:

"В Slot City, когда возникает потребность действовать быстро, команды слаженно проходят путь от решения до реализации. Второй по важности я считаю ответственность за общий результат. Бывает, что каждый безупречно выполнил свою часть работы, а общее дело все равно провалилось. Формально виновных здесь нет. Поэтому мне важно, чтобы в команде смотрели шире, чем в команде смотрели шире, чем в команде смотрели шире, чем в команде смотрели шире собственной зоны ответственности и мерили успех, кроме как объемом закрытых задач, еще и тем, довели ли дело до реального результата".

Также СЕО Slot City считает важной готовность пересматривать свои решения с целью улучшения работы: "Зрелая команда воспринимает это спокойно и не держится за привычное до последнего".

По словам Артема Рудиченко, работа с данными сегодня стала базовым навыком для каждого в команде, когда раньше это определялось делом аналитиков:

"Гипотеза, подкрепленная цифрами, у нас имеет большую убедительность и быстрее доходит до реализации. Все эти качества мало чего стоят поодиночке, если команды работают изолированно друг от друга. Продукт, маркетинг и разработка должны видеть одну общую картину. Как только внутри появляется разделение на "мы" и "они", между людьми вырастает стена, через которую уже не проходит ни одно быстрое движение".

В Slot City технологии искусственного интеллекта рассматриваются как инструмент для усиления командной работы. В то же время их эффективность зависит от способности специалистов критически оценивать результаты, определять приоритеты и превращать данные в конкретные продуктовые решения. Именно сочетание технологических возможностей, профессионального опыта и взаимодействия между командами помогает компании адаптироваться к изменениям без потери стратегического направления.

"Алгоритмы уже сегодня могут анализировать большие массивы данных, находить закономерности и предлагать решения. Однако между полученным ответом и реальным продуктовым решением остается важнейшее звено — человеческое суждение", — подытожил он.