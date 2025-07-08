Олів'є стане набагато смачнішим, якщо замінити один інгредієнт: рецепт улюбленого салату по-новому (відео)

Традиційний салат з новим інгредієнтом

Салат "Олів'є" хоч раз в житті куштував кожен. Дехто продовжує його готувати й досі, підтримуючи традиції дитинства, інші ж — відмовилися від цієї страви, вважаючи пережитками минулого.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати цей салат, замінивши всього один інгредієнт — магазинний майонез на домашній. Авторка відео переконує, що так страва стане набагато смачнішою, інформують на YouTube-каналі "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Як приготувати "Олів'є" на домашньому майонезі

Інгредієнти:

відварена картопля — 3 шт.;

відварена морква — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

відварені яйця — 2 шт.;

варена ковбаса — 300 г;

огірок кислий — 6 шт.;

горошок консервований — 1 бан.;

пучок зеленої цибулі;

сіль, перець по смаку;

майонез (домашній) — 150 г;

Рецепт майонезу:

1 стакан рафінованої соняшникової олії (200 мл);

1 сире яйце;

0,5 ч.л. солі;

1 ч.л. цукру;

1 ч.л. готової гірчиці;

1 ст.л. оцту 9% або лимоного соку;

Спосіб приготування:

1.Картоплю нарізати кубиками.

2.Моркву нарізати кубиками.

3.Огірки нарізати кубиками.

4.Цибулю нарізати кубиками.

6.Ковбасу нарізати кубиками.

7.Яйця нарізати кубиками.

8.Зелень дрібно нарізати.

9.Змішати всі інгредієнти, додати горошок.

10.Зробити домашній майонез, збивши вказані інгредієнти блендером.

11.Посолити, поперчити, заправити майонезом салат.