Так баклажаны вы еще точно не готовили: ТикТок покорил смешной рецепт (видео)

Такой рецепт жареных баклажанов вас точно удивит

Если вы думали, что видели все – этот "способ" приготовления баклажанов вас точно поразит. Блогерша насмешила сеть видео, на котором приготовила баклажан в виде мужской туфли.

На "баклажанной" обуви есть все детали – невысокий подбор, шнуровки, "швы" и даже указанный размер. Такое видео опубликовала у TikTik пользователь Ксения.

На первый взгляд это обычный мужской ботинок, а когда присматриваешься, становится понятно, что он полностью изготовлен из баклажана. Видна каждая деталь обуви, а также ее "размер". На ролике к "ботинку" добавляют приправы и собираются его жарить.

Пользователей такой нестандартный рецепт очень насмешил. Ролик за двое суток набрал 80 тысяч лайков и 870 тысяч просмотров.

Таким способом вы еще точно не готовили и не пробовали баклажаны. Когда традиционная кухня переплетается с креативом – выходит контент, который хочется просматривать много раз.

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