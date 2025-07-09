Газеты, фольга и не только: как спасались от жары в СССР (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В 2025 году с этим справиться гораздо проще
Аномальная жара сопровождала советских граждан на протяжении многих десятилетий. Без кондиционеров и современных охлаждающих систем люди вынуждены проявлять изобретательность, чтобы пережить высокие температурные показатели.
"Телеграф" расскажет обо всех методах борьбы с жарой во времена СССР. А также то, что делают люди сейчас.
Борьба с раскаленным асфальтом
Больше всего страдали городские жители из-за нагретого асфальта, который превращал улицы в настоящие адские печи. Спасателями становились поливочные машины, регулярно орошавшие городские дороги. Дети с радостью выбегали навстречу этому необычному "дождю", получая желаемое охлаждение. В небольших городах проблему решали проще — жители собственноручно поливали асфальт из ведер, создавая прохладные оазы среди раскаленных камней.
Водные процедуры любой ценой
Отчаянные советские граждане массово ныряли в городские водоемы, часто игнорируя грозные предупреждения санэпидемстанции об опасности заражения. Городские фонтаны также становились местом для быстрого охлаждения — хотя это было неофициально, многие не гнушались освежиться в прохладной воде посреди жаркого дня.
Мороженое и напитки: радость с риском
Настоящим спасением от жары было легендарное советское мороженое – пломбир, эскимо и вафельные рожки мгновенно раскупались в жаркие дни. Мало кто задумывался о качестве продукции, которая не всегда отвечала стандартам из-за дефицита качественного сырья.
Газированная вода из автоматов стала культовым напитком лета. Однако соки и воду наливали в обычные грани стакана, которые лишь поверхностно ополаскивались в рожковом омывателе. Тщательное мытье посуды было редкостью — в основном ограничивались быстрой промывкой с содой.
Отдельной традицией было питье кваса из знаменитых желтых бочек. Интересно, что продавщицы пытались разливать напиток как можно быстрее – чем быстрее наполняли стакан, тем больше образовывалось пены. С полуторатонной кадкой благодаря этой пене они "зарабатывали" дополнительные 5-6 рублей.
Народная изобретательность против жары
Дефицит товаров заставлял людей искать нестандартные решения. Советские газеты, которые и так использовались вместо туалетной бумаги, превращались в бумажные панамки — дешевую, но эффективную защиту от солнца.
Замороженные бутылки с водой или компотом были простым, но действенным методом локального охлаждения. Хотя полностью охладить квартиру таким способом было невозможно, они помогали снизить температуру в небольших комнатах.
Защита окон: фольга вместо жалюзи
Для предотвращения нагрева помещений окна заклеивали фольгой, отражающей солнечный свет. Альтернативой служили обои или газеты – хотя они менее эффективно защищали от жары, все же несколько снижали температуру в комнатах. Сегодня эту функцию выполняют современные жалюзи и специальные пленки.
Советские граждане доказали, что изобретательность и взаимопомощь способны преодолеть даже самые строгие испытания. Их методы борьбы с жарой, хотя и не всегда безопасны, демонстрируют невероятную способность адаптироваться к сложным условиям.
Современный взгляд на выживание в жаркие дни
Современные технологии приходят на помощь в борьбе с экстремальными температурами. Искусственный интеллект для "Телеграфа" сформировал комплекс рекомендаций, как защитить себя в жару. Эти советы помогут сохранить здоровье и комфорт.
В нашей инфографике подробные рекомендации по питьевому режиму, правильной одежде, охлаждению помещения и распознаванию опасных симптомов теплового удара.
Ранее "Телеграф" писал, почему в СССР люди работали день и ночь.