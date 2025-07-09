Газеты, фольга и не только: как спасались от жары в СССР (фото)

В 2025 году с этим справиться гораздо проще

Аномальная жара сопровождала советских граждан на протяжении многих десятилетий. Без кондиционеров и современных охлаждающих систем люди вынуждены проявлять изобретательность, чтобы пережить высокие температурные показатели.

"Телеграф" расскажет обо всех методах борьбы с жарой во времена СССР. А также то, что делают люди сейчас.

Борьба с раскаленным асфальтом

Больше всего страдали городские жители из-за нагретого асфальта, который превращал улицы в настоящие адские печи. Спасателями становились поливочные машины, регулярно орошавшие городские дороги. Дети с радостью выбегали навстречу этому необычному "дождю", получая желаемое охлаждение. В небольших городах проблему решали проще — жители собственноручно поливали асфальт из ведер, создавая прохладные оазы среди раскаленных камней.

Поливочные машины в СССР

Водные процедуры любой ценой

Отчаянные советские граждане массово ныряли в городские водоемы, часто игнорируя грозные предупреждения санэпидемстанции об опасности заражения. Городские фонтаны также становились местом для быстрого охлаждения — хотя это было неофициально, многие не гнушались освежиться в прохладной воде посреди жаркого дня.

Жара в СССР заставляла людей ходить на пляж

Мороженое и напитки: радость с риском

Настоящим спасением от жары было легендарное советское мороженое – пломбир, эскимо и вафельные рожки мгновенно раскупались в жаркие дни. Мало кто задумывался о качестве продукции, которая не всегда отвечала стандартам из-за дефицита качественного сырья.

Мороженое СССР

Газированная вода из автоматов стала культовым напитком лета. Однако соки и воду наливали в обычные грани стакана, которые лишь поверхностно ополаскивались в рожковом омывателе. Тщательное мытье посуды было редкостью — в основном ограничивались быстрой промывкой с содой.

Отдельной традицией было питье кваса из знаменитых желтых бочек. Интересно, что продавщицы пытались разливать напиток как можно быстрее – чем быстрее наполняли стакан, тем больше образовывалось пены. С полуторатонной кадкой благодаря этой пене они "зарабатывали" дополнительные 5-6 рублей.

Квас в СССР

Народная изобретательность против жары

Дефицит товаров заставлял людей искать нестандартные решения. Советские газеты, которые и так использовались вместо туалетной бумаги, превращались в бумажные панамки — дешевую, но эффективную защиту от солнца.

Газета была панамкой

Замороженные бутылки с водой или компотом были простым, но действенным методом локального охлаждения. Хотя полностью охладить квартиру таким способом было невозможно, они помогали снизить температуру в небольших комнатах.

Защита окон: фольга вместо жалюзи

Для предотвращения нагрева помещений окна заклеивали фольгой, отражающей солнечный свет. Альтернативой служили обои или газеты – хотя они менее эффективно защищали от жары, все же несколько снижали температуру в комнатах. Сегодня эту функцию выполняют современные жалюзи и специальные пленки.

Советские граждане доказали, что изобретательность и взаимопомощь способны преодолеть даже самые строгие испытания. Их методы борьбы с жарой, хотя и не всегда безопасны, демонстрируют невероятную способность адаптироваться к сложным условиям.

Современный взгляд на выживание в жаркие дни

Современные технологии приходят на помощь в борьбе с экстремальными температурами. Искусственный интеллект для "Телеграфа" сформировал комплекс рекомендаций, как защитить себя в жару. Эти советы помогут сохранить здоровье и комфорт.

В нашей инфографике подробные рекомендации по питьевому режиму, правильной одежде, охлаждению помещения и распознаванию опасных симптомов теплового удара.

Защита от жары

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