Натуральным и не пахло: что подмешивали в сметану и мороженое в СССР

Люди считают, что в советском союзе мороженое и сметана были очень качественными, но это было не совсем правдой.

В новостях часто появляются упоминания о том, как люди с ностальгией говорят о временах СССР, называя их "хорошими" и даже выражая желание вернуться.

"Телеграф" расскажет, чем смешивали сметану и мороженое. И чем заменяли настоящие ингредиенты.

Мороженое

Немногие знают, но знаменитое Советское мороженое делали не всегда по одному рецепту. К примеру, в 1980 году сливки заменили молоком, смешивали с растительными и гидрогенизированными жирами. Загустителями тогда служили мука и крахмал. Большой популярностью пользовались пломбиры разных сортов и знаменитые торты из мороженого. В состав орехового или миндального мороженого входили поджаренные ядра орехов или миндаля. Однако на самом деле такая яркость вкуса обусловлена далеко не натуральностью используемых ингредиентов.

Приблизительный ассортимент мороженого в советском союзе

Сметана

Сметана в которой "могла стоять ложка" тоже не всегда была сделана на совесть. Дело в том, что густую консистенцию удавалось добиться благодаря крахмалу.

Также на производствах умудрялись воровать, а нехватку восполняли водой и другими ингредиентами.

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