Газети, фольга та не лише: як рятувалися від спеки в СРСР (фото)

В 2025 році з цим справитись значно простіше

Аномальна спека супроводжувала радянських громадян протягом багатьох десятиліть. Без кондиціонерів та сучасних охолоджувальних систем люди змушені були проявляти неабияку винахідливість, щоб пережити високі температурні показники.

"Телеграф" розповість про всі методи боротьби зі спекою в часи СРСР. А також, те, що роблять люди зараз.

Боротьба з розпеченим асфальтом

Найбільше страждали міські мешканці через нагрітий асфальт, що перетворював вулиці на справжні пекельні печі. Рятівниками ставали поливальні машини, які регулярно зрошували міські дороги. Діти з радістю вибігали назустріч цьому незвичайному "дощу", отримуючи бажане охолодження. У невеликих містах проблему вирішували простіше — жителі власноруч поливали асфальт з відер, створюючи прохолодні оази серед розпеченого каміння.

Поливальні машини в СРСР

Водні процедури будь-якою ціною

Відчайдушні радянські громадяни масово пірнали у міські водоймища, часто ігноруючи грізні попередження санепідемстанції про небезпеку зараження. Міські фонтани також ставали місцем для швидкого охолодження — хоча це було неофіційно, багато хто не гребував освіжитися у прохолодній воді посеред спекотного дня.

Спека в СРСР змушувала людей ходити на пляж

Морозиво та напої: радість з ризиком

Справжнім порятунком від жари було легендарне радянське морозиво — пломбір, ескімо та вафельні ріжки миттєво розкуповувалися в спекотні дні. Мало хто замислювався про якість продукції, яка не завжди відповідала стандартам через дефіцит якісної сировини.

Морозиво СРСР

Газована вода з автоматів стала культовим напоєм літа. Проте соки та воду наливали у звичайні граненні склянки, які лише поверхово ополіскувалися у ріжковому омивачі. Ретельне миття посуду було рідкістю — в основному обмежувалися швидким промиванням з содою.

Окремою традицією було пиття квасу зі знаменитих жовтих бочок. Цікаво, що продавщиці намагалися розливати напій якомога швидше — чим швидше наповнювали склянку, тим більше утворювалося піни. З півторатонної діжки завдяки цій піні вони "заробляли" додаткові 5-6 рублів.

Квас в СРСР

Народна винахідливість проти спеки

Дефіцит товарів змушував людей шукати нестандартні рішення. Радянські газети, які й так використовувалися замість туалетного паперу, перетворювалися на паперові панамки — дешевий але ефективний захист від сонця. Жінки майстрували з газетного паперу віяла, які стали невід'ємним аксесуаром спекотних днів.

Газета була панамкою

Заморожені пляшки з водою чи компотом були простим, але дієвим методом локального охолодження. Хоча повністю охолодити квартиру таким способом було неможливо, вони допомагали знизити температуру в невеликих кімнатах.

Захист вікон: фольга замість жалюзі

Для запобігання нагріванню приміщень вікна заклеювали фольгою, яка відбивала сонячне світло. Альтернативою служили шпалери або газети — хоча вони менш ефективно захищали від спеки, все ж таки дещо знижували температуру в кімнатах. Сьогодні цю функцію виконують сучасні жалюзі та спеціальні захисні плівки.

Радянські громадяни довели, що винахідливість та взаємодопомога здатні подолати навіть найсуворіші природні випробування. Їхні методи боротьби зі спекою, хоча й не завжди безпечні, демонструють неймовірну здатність адаптуватися до складних умов.

Сучасний погляд на виживання в спекотні дні

Сучасні технології приходять на допомогу у боротьбі з екстремальними температурами. Штучний інтелект для "Телеграфу" сформував комплекс рекомендацій, як захистити себе у спеку. Ці поради допоможуть зберегти здоров'я та комфорт.

В нашій інфографіці детальні рекомендації щодо питного режиму, правильного одягу, охолодження помешкання та розпізнавання небезпечних симптомів теплового удару.

Захист від спеки

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