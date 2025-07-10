От голоса мамы не отличишь: мошенники начали еще более мастерски выманивать миллионы у украинцев, как не попасть на крючок

Когда нельзя верить собственным ушам: deepfake-мошенничество набирает обороты

Мошенники начали искуснее использовать искусственный интеллект для создания фейковых голосов родных людей, чтобы выманивать деньги у доверчивых украинцев. Этот новый тип онлайн-мошенничества становится все популярнее среди злоумышленников из-за высокой эффективности.

Статистика НБУ показывает, что в 2024 году 83% мошеннических операций произошло в интернете, а сумма ущерба от незаконных действий с платежными карточками выросла на 37% до 1,1 млрд грн. Об этом говорится в прессрелизе "Глобус банка", поступившем в нашу редакцию.

Голос родного человека превращается в оружие

Мошенники научились создавать чрезвычайно убедительные имитации голосов с помощью технологии deepfake. Злоумышленники могут звонить по телефону и представляться сотрудниками банка, полицейскими или даже родственниками жертвы.

"Общей чертой большинства случаев мошенничества является то, что злоумышленники "убеждают" человека добровольно разгласить свои персональные данные. Они могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или даже вашим родственником — голосовой deepfake сегодня способен на большее, чем нам кажется", — объясняет спикер банка Анна Довгальская.

Что такое Voice spoofing

Voice spoofing – это подделка голоса другого человека через искусственный интеллект, ставший инструментом повседневной жизни. Злоумышленники создают фейковые голоса, электронные письма и даже чат-боты, которые трудно отличить от настоящих.

"Сегодня deepfake может звучать как голос вашего близкого человека (сына, жены и т.п.) и просить "срочно пересказать деньги", к сожалению такие "голоса" пока очень трудно отличить от настоящих. В таких случаях лучшим решением станет просто перезвонить близкому человеку, чтобы убедиться, что с ним на самом деле все.

Как защититься от нового вида мошенничества

Специалисты советуют придерживаться простых правил безопасности:

никогда не передавайте личные данные карты — даже если звонят из "банка" или "полиции";

избегайте использования публичного Wi-Fi для входа в интернет-банкинг или оплаты;

активируйте двухфакторную аутентификацию на всех сервисах и во всех соцсетях;

сканируйте QR-коды только из проверенных источников;

используйте виртуальные карты для онлайн-покупок;

подключите уведомления о всех транзакциях.

Как защититься от нового вида мошенничества

"Телеграф" решил продемонстрировать, насколько легко мошенники могут клонировать любой голос. Тщательно проверяйте свои данные и передайте друзьям и родственникам эту информацию.

Напомним, в Польше разоблачили мошенническую группу украинцев. 24-летняя женщина и двое мужчин, одному из которых 17, подозреваются в мошенничестве