Від голосу мами не відрізниш: шахраї почали ще майстерніше виманювати мільйони в українців, як не потрапити на гачок

Коли не можна вірити власним вухам: deepfake-шахрайство набирає обертів

Шахраї почали ще майстерніше використовувати штучний інтелект для створення фейкових голосів рідних людей, щоб виманювати гроші у довірливих українців. Цей новий тип онлайн-шахрайства стає все популярнішим серед зловмисників через високу ефективність.

Статистика НБУ показує, що у 2024 році 83% шахрайських операцій відбулося в інтернеті, а сума збитків від незаконних дій з платіжними картками зросла на 37% до 1,1 млрд грн. Про це йдеться у пресрелізі "Глобус банку", який поступив до нашої редакції.

Голос рідної людини перетворюється на зброю

Шахраї навчилися створювати надзвичайно переконливі імітації голосів за допомогою технології deepfake. Зловмисники можуть телефонувати та представлятися співробітниками банку, поліцейськими або навіть родичами жертви.

"Спільною рисою більшості випадків шахрайства є те, що зловмисники "переконують" людину добровільно розголосити свої персональні дані. Вони можуть представитися співробітником банку, правоохоронцем або навіть вашим родичем — голосовий deepfake сьогодні здатен на більше, ніж нам здається", — пояснює спікерка банку Анна Довгальська.

Що таке Voice spoofing

Voice spoofing — це підроблення голосу іншої людини через штучний інтелект, який став інструментом повсякденного життя. Зловмисники створюють фейкові голоси, електронні листи та навіть чат-боти, які важко відрізнити від справжніх.

"Сьогодні deepfake може звучати як голос вашої близької людини (сина, дружини тощо) і просити "терміново переказати гроші", на жаль такі "голоси" поки що дуже важко відрізнити від справжніх. У таких випадках найкращим рішенням стане просто перетелефонувати близькій людині, щоб пересвідчитися, що з нею насправді все гаразд", — застерігає експертка.

Як захиститися від нового виду шахрайства

Фахівці радять дотримуватися простих правил безпеки:

ніколи не передавайте особисті дані картки — навіть якщо дзвонять з "банку" чи "поліції";

уникайте використання публічного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг або оплат;

активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах та в усіх соцмережах;

скануйте QR-коди лише з перевірених джерел;

використовуйте віртуальні картки для онлайн-покупок;

підключіть сповіщення про всі транзакції.

"Телеграф" вирішив продемонструвати, наскільки легко шахраї можуть клонувати будь-який голос. Ретельно перевіряйте свої дані та перекажіть друзям та родичам цю інформацію.

Нагадаємо, у Польщі викрили шахрайську групу українців. 24-річну жінку та двох чоловіків, одному з яких 17, підозрюють у шахрайстві