Не ведитесь на это. Мошенники используют новую схему, связанную с налоговой

Предупредите близких о новой мошеннической схеме

В Украине появилась новая мошенническая схема, с помощью которой люди получают удаленный доступ к компьютерам и могут снимать со счетов пользователей немалые деньги. Мошенники представляются налоговой.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко. По его словам, с 26 мая было уже две волны этих мошеннических схем.

"Фиксируем новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. За последнюю неделю это уже вторая такая волна. Отмечаем!!! ГНС не имеет отношения к такой рассылке!" – говорится в сообщении.

Кравченко подчеркнул, что файлы в письмах имеют вредоносное программное обеспечение, которое попадает на устройство после открытия PDF-файла. После скрытой загрузки это программное обеспечение предоставляет удаленный доступ к компьютеру мошенникам. Таким образом они не просто могут снять деньги со счетов, а еще и стащить личную информацию.

"Все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя "tax.gov.ua" после символа "@". Советуем не открывать ссылки в подозрительных сообщениях. Есть сомнения в происхождении письма – обращайтесь напрямую в налоговую", — подчеркнул глава налоговой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Telegram распространяется новая мошенническая схема якобы от имени Vodafone.