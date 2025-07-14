ORIGAMI for UKRAINE при поддержке Фонда Андрея Матюхи останется в Киеве до конца теплого сезона

Фасад Музея истории города Киева продолжит украшать арт-инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, созданная при содействии Фонда Андрея Матюхи . Художественный проект из 5000 птиц из металлизированной бумаги был реализован весной 2025 года как символ международной поддержки Украины.

За первые месяцы экспозицию, созданную в рамках сотрудничества мэрий Брюсселя и Киева, увидели более 20 тысяч посетителей музея и десятки тысяч прохожих. Автор инсталляции — бельгийский художник Шарль Кайсин, известный сотрудничеством с Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch. В создании птиц принимали участие воспитанники Киевского дворца детей и юношества.

Проект получил широкую огласку и за пределами Украины. Более 40 публикаций появилось в медиа и социальных сетях, из них 10 — на международных платформах, а материалы музея собрали около 200 тысяч просмотров. Инсталляцию лично посетили посол Испании, мэр Осло, вице-мэр Лейпцига и многие другие почетные гости.

На сегодняшний день уже собрано более 55 тысяч евро на медицинское оборудование для одного из киевских реабилитационных центров. Часть средств готовится к передаче. Автор инсталляции Шарль Кайсин отметил, что каждый может присоединиться к масштабному сбору, приобретя птичку за 10 евро.

Андрей Матюха