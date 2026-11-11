В ручке отвертки есть отверстие: большинство людей даже не догадывается, для чего оно

Удобство работы зависит и от толщины рукоятки

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Отверстие на конце рукоятки отвертки позволяет превратить ее в инструмент с дополнительным рычагом. Для этого в него вставляют стержень другой отвертки: так проще справиться с крепежом, который трудно повернуть обычным хватом.

Такое применение отверстия описывает журнал Vencon. Вставленный поперек стержень помогает приложить большее усилие как при откручивании, так и при закручивании.

Как отверстие превращается в рычаг

Отверстие в тыльной части ручки часто воспринимают как приспособление для подвешивания инструмента. Однако его используют и во время работы: стержень второй отвертки продевают через рукоятку первой, получая поперечную перекладину, за которую удобно поворачивать инструмент.

Похожий принцип заложен в конструкции Т-образных отверток. Их горизонтальная рукоятка помещается в ладони и позволяет передать крепежу большее усилие. У обычной отвертки с отверстием роль такой перекладины выполняет дополнительный стержень.

У некоторых моделей отверстие рассчитано на специальный ключ. Как объясняет Yato, его вставляют с тыльной стороны рукоятки, чтобы увеличить усилие при закручивании. Конструкция ручки здесь имеет практическое значение наряду с формой рабочей части.

Почему важны толщина и покрытие ручки

Толстую рукоятку легче обхватить большей частью ладони – поэтому такие ручки используют у силовых отверток. Тонкие предназначены для точной работы: их удобно удерживать двумя-тремя пальцами и аккуратно вращать при работе с небольшими винтами.

Резиновые участки на жесткой пластиковой основе помогают увереннее удерживать инструмент Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для работы с усилием применяют двухкомпонентные рукоятки. Жесткая пластиковая основа удерживает стержень, а резиновые участки находятся там, где инструмент соприкасается с рукой. На гладком пластиковом держаке ладонь легче соскальзывает, поэтому такие варианты больше подходят для задач без сильного затягивания.

Рельефные выступы на прорезиненной поверхности улучшают хват, но удобство конкретной формы зависит от руки. Неудачная геометрия рукоятки мешает уверенно удерживать инструмент и прикладывать усилие, даже если сама отвертка достаточно прочная.

Что должно выдерживать дополнительное усилие

Нагрузка передается от ручки через металлический стержень к наконечнику. Поэтому значение имеют прочность стали и форма сечения. Помимо круглых стержней, встречаются квадратные и шестигранные: их ребра жесткости помогают сопротивляться деформации при работе с усилием.

Наконечник должен соответствовать крепежу по форме и размеру. Если он плохо входит в углубление на головке винта или самореза, то будет соскальзывать. Неровности и заусенцы на рабочем конце также мешают надежному контакту.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выбрать правильную отвертку и не испортить мебель. PH и PZ легко перепутать, но даже одинаковый номер на этих крестовых наконечниках не делает их взаимозаменяемыми.