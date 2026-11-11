Забудьте о кране и губке: эта кухонная хитрость поможет быстро очистить чашки изнутри

Насадку устанавливают возле мойки, чтобы использованная вода сразу стекала в раковину

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На кухнях появилось необычное устройство, которое позволяет промыть чашку или стакан буквально за несколько секунд. Для этого достаточно одного движения, но принцип его работы может удивить.

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О том, как работает этот помощник и для каких повседневных задач он пригодится, рассказывает "Телеграф". Его основное назначение – быстрое ополаскивание чашек и стаканов, когда нужно смыть остатки напитка со стенок.

Пользоваться ринзером просто: посуд ставят вверх дном на насадку и осторожно прижимают. Нажатие запускает подачу воды, а струи промывают внутреннюю поверхность. После снятия чашки подача прекращается. У показанного варианта устройства есть небольшой поддон с открытым краем в сторону раковины: через него вода стекает в мойку, не задерживаясь вокруг насадки.

Ринзер помогает смывать остатки напитков, пока они не засохли на стенках посуды

Такой вариант удобен, когда в течение дня часто пользуются посудой для напитков: каждую чашку можно сразу ополоснуть, пока остатки не засохли. Перед установкой важно подобрать место рядом с чашей мойки и предусмотреть подвод воды. Для жирного налета или стойких пятен понадобятся моющее средство и обычная очистка губкой: сама струя воды предназначена прежде всего для ополаскивания.

Как сообщал "Телеграф", обычный бытовой пульверизатор можно использовать как рукомойник. Лайфхак на случай отключения света.