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Забудьте о кране и губке: эта кухонная хитрость поможет быстро очистить чашки изнутри

Автор
Марина Бондаренко
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Для стойких пятен после ополаскивания понадобится обычная чистка губкой
Для стойких пятен после ополаскивания понадобится обычная чистка губкой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Насадку устанавливают возле мойки, чтобы использованная вода сразу стекала в раковину

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На кухнях появилось необычное устройство, которое позволяет промыть чашку или стакан буквально за несколько секунд. Для этого достаточно одного движения, но принцип его работы может удивить.

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О том, как работает этот помощник и для каких повседневных задач он пригодится, рассказывает "Телеграф". Его основное назначение – быстрое ополаскивание чашек и стаканов, когда нужно смыть остатки напитка со стенок.

Пользоваться ринзером просто: посуд ставят вверх дном на насадку и осторожно прижимают. Нажатие запускает подачу воды, а струи промывают внутреннюю поверхность. После снятия чашки подача прекращается. У показанного варианта устройства есть небольшой поддон с открытым краем в сторону раковины: через него вода стекает в мойку, не задерживаясь вокруг насадки.

Описание ринзера и два примера установки возле мойки, на одном из них бокал промывают струями воды
Ринзер помогает смывать остатки напитков, пока они не засохли на стенках посуды

Такой вариант удобен, когда в течение дня часто пользуются посудой для напитков: каждую чашку можно сразу ополоснуть, пока остатки не засохли. Перед установкой важно подобрать место рядом с чашей мойки и предусмотреть подвод воды. Для жирного налета или стойких пятен понадобятся моющее средство и обычная очистка губкой: сама струя воды предназначена прежде всего для ополаскивания.

Как сообщал "Телеграф", обычный бытовой пульверизатор можно использовать как рукомойник. Лайфхак на случай отключения света.

Теги:
#Ремонт #Кран #Лайфхак