В Киеве предлагают интересное решение проблем с мостами: в чем суть

Петиция предусматривает отдельное пространство для общественного транспорта и микромобильности

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В Киеве зарегистрировали петицию о создании прямого автобусного маршрута между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи" через Южный мост. Также предлагают обустроить на переправе полосы для совместного движения автобусов, велосипедов и электросамокатов.

Об этом говорится в петиции на сайте Киевского горсовета. Автор Кирил Колченогов подчеркивает, что сообщение между станциями нуждается в улучшении.

Петиция о прямом автобусном сообщении собрала 32 подписи из необходимых 6000

Как предлагают соединить "Осокорки" и "Выдубичи"

Автор обращения поясняет: из-за повреждения Южного моста автобус 3М ездит между этими станциями метро через Дарницкий мост. Такой объезд значительно увеличивает время в пути. Новый маршрут 3М2 должен обеспечить прямое сообщение через Южный мост и сделать пересадки удобнее.

Количество автобусов предлагают менять в зависимости от пассажиропотока. Четыре машины в часы пик должны обеспечить более частое движение и предотвратить переполнение, а две в межпиковое время – поддерживать базовое обслуживание.

Для чего нужны общие выделенные полосы

Вторая составляющая инициативы – выделенная полоса в каждом направлении Южного моста. По ней предлагают разрешить движение автобусов, электросамокатов и велосипедов по примеру существующих в Киеве полос для общественного транспорта и велосипедистов.

Общая выделенная полоса должна отделить автобусы и микромобильность от потока частных автомобилей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По словам автора, сейчас велосипедисты и пользователи электросамокатов вынуждены ехать в общем потоке с автомобилями, что создает угрозу их безопасности. Автобусы в то же время застревают в пробках и нарушают расписание.

"Это обеспечит приоритетный проезд автобусов, повысит безопасность пользователей самокатов и велосипедов, уменьшит конфликты с частным автотранспортом", – написал автор петиции.

Что сейчас с движением через Южный мост

Проблемы с сообщением возникли после российской атаки. Удар повредил железобетонное пролетное строение, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации. Переправу закрывали, а часть наземного транспорта перенаправили на Дарницкий мост. В КГГА сообщали о запуске нового автобусного маршрута № 3-М "Станция метро "Осокорки" – станция метро "Выдубичи", который курсирует через Дарницкий мост. На нем работают 6 автобусов.

Повреждение Южного моста заставило автобус № 3-М ехать через Дарницкий мост

Сейчас введена новая схема движения. Движение в направлении с левого на правый берег расширили до двух полос, тогда как в обратном направлении (с правого на левый) транспорт движется по одной полосе. Разрешен проезд только транспортным средствам весом до 10 тонн. Весь грузовой транспорт, следующий с левого берега на правый, патрульная полиция направляет в объезд через Дарницкий мост.

Поезда "зеленой" ветки метро пока не курсируют через переправу: движение организовано между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

Как сообщал "Телеграф", после массированной ночной атаки России в Киеве образовались пробки и длинные очереди на остановках, а жителям левого берега пришлось искать путь на правый берег через мосты с ограниченным движением. Поездка на такси от "Осокорок" до Майдана Независимости стоила 1485 гривен.