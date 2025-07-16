Ее до сих пор слушают миллионы: эта украинская песня порвала все чарты в 2005 году

Тогда она звучала из "каждого утюга"

Эта песня появилась в то время, когда Украина училась слышать себя по-новому. Она звучала мелодично, имела глубокий смысл, а в каждой строчке каждый трактовал свой смысл. В тексте слова были простыми, но в то же время философскими. Именно поэтому этот трек стал самым популярным в 2005 году, но слушают его и сейчас — 20 лет спустя после выхода песни и 10 лет после гибели исполнителя.

Да, это композиция легендарного украинского певца Кузьмы Скрябина "Люди, как корабли". Небанальная мелодия, глубокий текст и красивый вокал — все это способствовало тому, чтобы трек стал почти универсальным для людей всех возрастов и пола. Тогда он звучал "с каждого утюга" — от радиостанций до личных плейлистов украинцев.

О чем трек "Люди, как корабли"

В песне сравниваются люди с суднами, которые плывут по разным маршрутам. Иногда эти пути одиноки, иногда рядом с другими. Автор призвал не романтизировать окружающий мир, а быть внимательными и беречь "корабль", который в песне означает душу.

С момента выхода песни прошло уже 20 лет, но она потерялась среди других популярных треков. Люди ее помнят, включают в дороге, она звучит на концертах памяти Андрея Кузьменко. Ее исполняют артисты — в частности, Тарас Тополя, исполнил "Люди, как корабли" в память о Скрябине на концертах 2016-17 годов. Певица Roxolana в 2022–23 годах представила несколько вариантов переосмысления песни, включая симфонический, что помогло открыть трек новому поколению слушателей.

Клип на песню "Люди, как корабли" набрал 13 млн просмотров и остается в топ-100 украиноязычных видео. Кстати, перевыпустили трек на официальном канале Андрея Кузьменко всего 5 лет назад.

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