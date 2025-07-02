"Хочется плакать, потому что это не та песня": украинская мать взбудоражила поляков реакцией на гимн (видео)

Видео мгновенно спровоцировало активную реакцию польских пользователей, которые поделились своим мнением по поводу этой ситуации

Украинская мама опубликовала видео, где ребенок искренне поет гимн Польши. В описании она призналась: "Звучит гимн Польши, мой ребенок искренне поет — а мне хочется плакать, потому что это не та песня".

Такой ролик она опубликовала в TikTok.

Видео быстро вызвало оживленную реакцию польских пользователей, выразивших свое мнение относительно этой ситуации.

Один из польских комментаторов пояснил: "Я думаю, что она обеспокоена несправедливостью того, что ее ребенок не может присутствовать в начале учебного года в своей украинской школе. У него нет ничего против нашей школы, но она скучает по своей стране. Проще говоря".

Что пишут поляки под видео украинки

Другой пользователь подчеркнул: "Вы — в Польше, вот польский гимн и польский флаг". Украинка, также комментировавшая, поделилась: "Я — украинка, но всегда пою польский гимн. Мне очень нравится Польша." На это поляк ответил: "И почему вы должны иметь что-нибудь против польского гимна в Польше, потому что я не понимаю".

Что пишут поляки под видео украинки

Еще один зритель четко подчеркнул: "В Польше — польский гимн, в Украине — украинский, в Германии — немецкий или что-то не так?".

Что пишут поляки под видео украинки

Другая полька также поддержала позицию: "А почему вы имели бы что-то против польского гимна?".

Что пишут поляки под видео украинки

Эта история ярко иллюстрирует сложности адаптации и поиска своего места для украинских семей, которые из-за войны вынуждены жить за границей. В то же время она показывает уважение польского общества к государственным символам и стремление поддержать тех, кто оказался вдали от дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская беженка поделилась тремя случаями дискриминации и агрессии в Польше из-за своей национальности, заставивших ее вместе с семьей искать более безопасную жизнь в Канаде. Она подчеркнула, что, хотя встречала хороших поляков, общая атмосфера враждебности и несправедливости стала главной причиной их переезда.