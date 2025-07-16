Її досі слухають мільйони: ця українська пісня порвала усі чарти у 2005 році

Тоді вона звучала з "кожної праски"

Ця пісня з’явилася в час, коли Україна вчилася чути себе по-новому. Вона звучала мелодійно, мала глибокий сенс, а в кожному рядку кожен трактував свій сенс. У тексті слова були простими, але водночас філософськими. Саме тому саме цей трек став найпопулярнішим у 2005 році, але слухають його й нині — через 20 років після виходу пісні і 10 років після загибелі виконавця.

Так, це композиція легендарного українського співака Кузьми Скрябіна "Люди, як кораблі". Небанальна мелодія, глибокий текст, і красивий вокал — усе це сприяло тому, щоб трек став майже універсальним для людей будь-якого віку і статі. Тоді він звучав "з кожної праски" — від радіостанцій до особистих плейлистів українців.

Про що трек "Люди, як кораблі"

У пісні порівнюються люди із суднами, які пливуть різними маршрутами. Іноді ці шляхи самотні, іноді поруч з іншими. Автор закликав не романтизувати світ навколо, а бути уважними і берегти "корабель", який у пісні означає душу.

З моменту виходу пісні пройшло вже 20 років, але вона загубилася серед інших популярних треків. Люди її пам'ятають, вмикають у дорозі, вона звучить на концертах пам'яті Андрія Кузьменка. Її виконують артисти — зокрема, Тарас Тополя, виконували "Люди, як кораблі" у пам’ять про Скрябіна на концертах 2016–17 років. Співачка Roxolana у 2022–23 роках представила кілька варіантів переосмислення пісні — включно з симфонічним — що допомогло відкрити трек новому поколінню слухачів.

Кліп на пісню "Люди, як кораблі" набрав 13 млн переглядів і залишається у топ-100 українськомовних відео. До речі, перевипустили трек на офіційному каналі Андрія Кузьменка лише 5 років тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була найпопулярніша пісня 1995 року і про що у ній йдеться.