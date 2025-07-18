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Об этом культовом свитере в СССР мечтали все — сегодня его стыдно надеть (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Свитеры Boys надевали люди всех возрастов Новость обновлена 18 июля 2025, 14:12
Свитеры Boys надевали люди всех возрастов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Когда-то было модно, а теперь — неловко

Многие модные тренды 80-90-х до сих пор остаются в забвении. "Хиппи-байкеры", лосины кислотных оттенков, малиновый пиджак или джинсы, сваренные в "белизне" — сегодня они кажутся странными и даже причудливыми, хотя когда-то они были на пике популярности.

Свитеры Boys — интересный феномен советского стиля. Это чаще шерстяные свитера, на которых спереди было написало крупными буквами BOYS. Они были с дополнительными элементами вроде ромбов, полос или орнаментов.

В условиях тотального дефицита любой "иностранный" или просто нестандартный принт выглядел круто и современно. Свитер с английским словом BOYS всегда ассоциировался с таким далеким, но заманчивым Западом.

свитер бойс на мужчине

Свитер для всех возрастов

Такой свитер могли только у кого-то "достать" — часто его привозили из Прибалтики, с базаров или из-за границы. Это был признак "продвинутости". И мужчины, и женщины разных возрастов когда-то были в восторге от яркого, слегка растянутого свитера с пестрым узором и броской надписью. Его надевали и в школу, и на работу, и на дружеские встречи.

женщины в свитерах бойс

Современная мода далеко ушла от бессмысленных надписей вроде Boys. Сейчас это воспринимается как смешной, провинциальный артефакт советской эпохи.

свитер бойс зеленый для мужчины
свитер бойс

Отметим, что во времена СССР существовало немало запретов и табу в одежде. Ранее мы рассказывали, какие купальники было запрещено носить в советское время.

Теги:
#Мода #Одежда #СССР