Об этом культовом свитере в СССР мечтали все — сегодня его стыдно надеть (фото)

Когда-то было модно, а теперь — неловко

Многие модные тренды 80-90-х до сих пор остаются в забвении. "Хиппи-байкеры", лосины кислотных оттенков, малиновый пиджак или джинсы, сваренные в "белизне" — сегодня они кажутся странными и даже причудливыми, хотя когда-то они были на пике популярности.

Свитеры Boys — интересный феномен советского стиля. Это чаще шерстяные свитера, на которых спереди было написало крупными буквами BOYS. Они были с дополнительными элементами вроде ромбов, полос или орнаментов.

В условиях тотального дефицита любой "иностранный" или просто нестандартный принт выглядел круто и современно. Свитер с английским словом BOYS всегда ассоциировался с таким далеким, но заманчивым Западом.

Свитер для всех возрастов

Такой свитер могли только у кого-то "достать" — часто его привозили из Прибалтики, с базаров или из-за границы. Это был признак "продвинутости". И мужчины, и женщины разных возрастов когда-то были в восторге от яркого, слегка растянутого свитера с пестрым узором и броской надписью. Его надевали и в школу, и на работу, и на дружеские встречи.

Современная мода далеко ушла от бессмысленных надписей вроде Boys. Сейчас это воспринимается как смешной, провинциальный артефакт советской эпохи.

Отметим, что во времена СССР существовало немало запретов и табу в одежде. Ранее мы рассказывали, какие купальники было запрещено носить в советское время.