Сейчас об этом и не вспомнят, а в СССР пиво разливали в банки и пакеты
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Этот лайфхак был очень популярен
Пиво в СССР не отличалось разнообразием, как сейчас. В те времена было всего несколько популярных сортов с разным вкусом и содержанием алкоголя. Но тогда был дефицит не только лишь на виды хмельного напитка.
"Телеграф" расскажет, почему в СССР пиво разливали в банки и пакеты. Следует отметить, что было 6 самых распространенных — это был лагерь с содержанием алкоголя на уровне 2.8-3.2%.
- "Жигулевское" — советский сорт светлого пива, распространенного в бывшем СССР (на пике распространенности его варили 735 заводов страны). За поллитровую кружку "Жигулевского" просили 22 копейки.
- "Рижское" пиво было слегка темным и более крепким с содержанием алкоголя до 3.5%. Оно отличалось сладковатым вкусом.
- "Украинское" пиво было светлым. Его вкус был более выраженным по сравнению с "Жигулевским".
- В "Московском" пиве было около 4-5% содержания алкоголя. Его отличала горечь и аромат хмеля.
- Сильнее среднего было и "Ленинградское" пиво.
- "Портер" – темное и очень крепкое. Содержание алкоголя – около 5%. Его производили в очень ограниченном количестве, поэтому оно было относительно редким. Кстати, варили портер на заводе во Львове. Тогда пивоварня называлась "Колос".
Как жители СССР пили пиво
В Советском Союзе в основном пиво покупали на разлив. Тара, как и продукты в те времена, была дефицитной: стеклянные бутылки использовались по несколько раз. А жестяные банки не производили в больших масштабах.
Что интересно, хмельной напиток в бутылках найти в СССР тоже не всегда удавалось. Но популярны были "точки", где стояло пиво в бочках.
А вот пиво в банке встречалось довольно часто, популярным выбором были трёхлитровые банки, потому что напитка в них помещалось много. В селах люди приходили за пиво даже с бидонами.
Разливали и пиво в пакеты. В 80-х годах народным "хитом" стали полиэтиленовые пакеты с трубочкой. Напиток пили сразу, а сами пакеты можно было купить на месте разлива.
Хотя это был и не самый удобный способ употребления пива, однако, когда банки под рукой не было, использовался такой "лайфхак".
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