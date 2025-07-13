Сейчас об этом и не вспомнят, а в СССР пиво разливали в банки и пакеты

Этот лайфхак был очень популярен

Пиво в СССР не отличалось разнообразием, как сейчас. В те времена было всего несколько популярных сортов с разным вкусом и содержанием алкоголя. Но тогда был дефицит не только лишь на виды хмельного напитка.

"Телеграф" расскажет, почему в СССР пиво разливали в банки и пакеты. Следует отметить, что было 6 самых распространенных — это был лагерь с содержанием алкоголя на уровне 2.8-3.2%.

" Жигулевское " — советский сорт светлого пива , распространенного в бывшем СССР (на пике распространенности его варили 735 заводов страны). За поллитровую кружку "Жигулевского" просили 22 копейки.

" — , распространенного в бывшем СССР (на пике распространенности его варили 735 заводов страны). За поллитровую кружку "Жигулевского" " Рижское " пиво было слегка темным и более крепким с содержанием алкоголя до 3.5%. Оно отличалось сладковатым вкусом.

" пиво было слегка темным и более крепким с содержанием алкоголя до 3.5%. Оно отличалось сладковатым вкусом. " Украинское " пиво было светлым. Его вкус был более выраженным по сравнению с "Жигулевским".

" пиво было светлым. Его вкус был более выраженным по сравнению с "Жигулевским". В " Московском " пиве было около 4-5% содержания алкоголя. Его отличала горечь и аромат хмеля.

" пиве было около 4-5% содержания алкоголя. Его отличала горечь и аромат хмеля. Сильнее среднего было и " Ленинградское " пиво.

" пиво. "Портер" – темное и очень крепкое. Содержание алкоголя – около 5%. Его производили в очень ограниченном количестве, поэтому оно было относительно редким. Кстати, варили портер на заводе во Львове. Тогда пивоварня называлась "Колос".

Как жители СССР пили пиво

В Советском Союзе в основном пиво покупали на разлив. Тара, как и продукты в те времена, была дефицитной: стеклянные бутылки использовались по несколько раз. А жестяные банки не производили в больших масштабах.

Что интересно, хмельной напиток в бутылках найти в СССР тоже не всегда удавалось. Но популярны были "точки", где стояло пиво в бочках.

Пиво СССР

А вот пиво в банке встречалось довольно часто, популярным выбором были трёхлитровые банки, потому что напитка в них помещалось много. В селах люди приходили за пиво даже с бидонами.

Пиво в СССР

Разливали и пиво в пакеты. В 80-х годах народным "хитом" стали полиэтиленовые пакеты с трубочкой. Напиток пили сразу, а сами пакеты можно было купить на месте разлива.

Пиво в пакетах

Хотя это был и не самый удобный способ употребления пива, однако, когда банки под рукой не было, использовался такой "лайфхак".

Ранее "Телеграф" писал, как спасались от жары в СССР.