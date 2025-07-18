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Про цей культовий светр у СРСР мріяли всі — сьогодні його соромно вдягнути (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Светри Boys одягали люди різного віку Новина оновлена 18 липня 2025, 14:12
Светри Boys одягали люди різного віку. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Колись було модно, а тепер — ніяково

Багато модних трендів 80-90-х досі залишаються у забутті. "Хіпі-байкери", лосини кислотних відтінків, малиновий піджак або джинси, зварені в "білизні" — сьогодні вони здаються дивними й навіть химерними, хоча колись вони були на піку популярності.

Светри Boys – цікавий феномен радянського стилю. Це частіше вовняні светри, на яких спереду було написано великими літерами BOYS. Вони були з додатковими елементами на зразок ромбів, смуг чи орнаментів.

В умовах тотального дефіциту будь-який "іноземний" або просто нестандартний принт виглядав круто та сучасно. Светр з англійським словом BOYS завжди асоціювався з таким далеким, але привабливим Заходом.

светр бойс на чоловікові

Светр для всіх вікових груп

Такий светр могли лише у когось "дістати" — часто його привозили з Прибалтики, з базарів чи з-за кордону. Це була ознака "просунутості". І чоловіки, і жінки різного віку колись були в захваті від яскравого, трохи розтягнутого светра зі строкатим візерунком і яскравим написом. Його одягали і у школу, і на роботу, і на дружні зустрічі.

жінки в светрах бойс

Сучасна мода далеко втекла від безглуздих написів на кшталт Boys. Нині це сприймається як смішний, провінційний артефакт радянської епохи.

светр бойс зелений для чоловіка
светр бойс

Зазначимо, що за часів СРСР існувало чимало заборон і табу в одязі. Раніше ми розповідали, які купальники було заборонено носити за радянських часів.

Теги:
#Мода #Одяг #СРСР