Про цей культовий светр у СРСР мріяли всі — сьогодні його соромно вдягнути (фото)

Колись було модно, а тепер — ніяково

Багато модних трендів 80-90-х досі залишаються у забутті. "Хіпі-байкери", лосини кислотних відтінків, малиновий піджак або джинси, зварені в "білизні" — сьогодні вони здаються дивними й навіть химерними, хоча колись вони були на піку популярності.

Светри Boys – цікавий феномен радянського стилю. Це частіше вовняні светри, на яких спереду було написано великими літерами BOYS. Вони були з додатковими елементами на зразок ромбів, смуг чи орнаментів.

В умовах тотального дефіциту будь-який "іноземний" або просто нестандартний принт виглядав круто та сучасно. Светр з англійським словом BOYS завжди асоціювався з таким далеким, але привабливим Заходом.

Светр для всіх вікових груп

Такий светр могли лише у когось "дістати" — часто його привозили з Прибалтики, з базарів чи з-за кордону. Це була ознака "просунутості". І чоловіки, і жінки різного віку колись були в захваті від яскравого, трохи розтягнутого светра зі строкатим візерунком і яскравим написом. Його одягали і у школу, і на роботу, і на дружні зустрічі.

Сучасна мода далеко втекла від безглуздих написів на кшталт Boys. Нині це сприймається як смішний, провінційний артефакт радянської епохи.

Зазначимо, що за часів СРСР існувало чимало заборон і табу в одязі. Раніше ми розповідали, які купальники було заборонено носити за радянських часів.