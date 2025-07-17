Сейчас такое сложно и представить: как в СССР женщины ухаживали за собой

Несмотря на простоту, эти методы давали поразительные результаты

Во времена, когда полки магазинов не изобиловали косметикой, а модные новинки доходили до СССР с опозданием, женщины не отказывались от стремления выглядеть красиво. Их ежедневный уход базировался на соединении народных средств и советов профессиональных косметологов.

"Телеграф" рассказывает, как советские модницы ухаживали за собой.

Уход начинался с очищения

Советские косметологи подчеркивали: уход за кожей начинается с ее чистоты. Перед любыми процедурами обязательно мыли руки, а для снятия макияжа использовали жирный крем, растительное масло или простоквашу. Молочные продукты считались идеальными средствами для очищения как сухой, так и жирной кожи.

Мыло применяли осторожно только для Т-зоны, чтобы не пересушить лицо. Вместо него чаще пользовались лосьонами на натуральной основе, наносимыми легкими движениями. После умывания – обязательно мягкая вода комнатной температуры. Такой подход, по словам специалистов, помогал сберечь молодость кожи.

Как смывали макияж во времена СССР

Маски, крема и ежедневный ритуал

Питание кожи было не менее важно. Перед нанесением крема рекомендовали теплый компресс для открытия пор, а сам крем выбирали в соответствии с типом кожи. Массаж лица выполнялся легкими движениями без давления, чтобы не повредить структуру кожи.

Крема, которыми пользовались советские женщины

Маски готовили из подручных продуктов: желток, мед, творог, дрожжи, морковь. В зимний период больше жиров и витаминов. Маски наносили на 15-20 минут, а смывали чаем или теплой водой. Обязательной частью ухода было внимание к шее и декольте — зонам, которые первыми издают возраст.

Красота – это не только внешность

В СССР красота не сводилась к макияжу. Большую роль играли закаливание, здоровый сон, правильное питание и психологическое настроение. Косметологи советовали больше двигаться, есть овощи и фрукты, а главное – не забывать улыбаться. Улыбка считалась не только признаком привлекательности, но и источником внутренней силы.

Перед выходом – обязательная проверка в зеркале

Несмотря на ограничения эпохи, советские женщины умели заботиться о себе с заботой, которая может вдохновить и современных украинок — ведь настоящая красота начинается с любви к себе.

Ранее Телеграф сообщал, чем красились женщины в СССР, а также, что всегда можно было найти у них в косметичке.