Большой раскол Церкви Христовой: как в июле 1054 года произошло разделение на католиков и православных

Только спустя девять веков были отозваны обоюдные анафемы

Одним из судьбоносных событий мировой истории, масштабно повлиявших на будущую историю Европы во Втором тысячелетии, стал церковный раскол между двумя ветвями, можно сказать, центрами христианства – западным и восточным. Он по факту произошел 15—20 июля 1054 года объявлением взаимных анафем от имени уже к тому времени умершего папы римского Льва IX и патриарха Константинопольского Михаила Керулария.

Политический вопрос

Отношения между западной и восточной христианскими церквями после разделения Римской империи на две части и переезда императора Константина Великого в Византий (будущий Константинополь) выглядели, скорее, как непрочное, часто бурное, со взаимными обвинениями в "неистинности", сосуществование… Римские первосвященники постоянно подчеркивали свое превосходство над всеми другими христианскими церквями. Их авторитет считался неоспоримым, но постоянно находился под прицелом константинопольских патриархов, занявших лидирующие позиции среди четырех тогдашних восточных патриархатов.

Император Византии Константин IX Мономах. Фрагмент фрески в соборе святой Софии в Стамбуле (Константинополе). Википедия

С упадком Западной Римской империи первоиерархи из столицы Византии, пользуясь поддержкой императоров, начали борьбу за "выравнивание", как минимум, прав с римскими понтификами, которые считали себя первыми в иерархии "по божественному праву". Особенно сложными и взрывоопасными были отношения между Римом и Константинополем в конце IX века, когда патриарх Фотий объявил себя Вселенским патриархом. Полтора столетия ситуация не выходила из-под контроля, тем более что западная церковь переживала перманентный кризис. Авторитет представителей высшего клира был подвешенным среди всего населения: ни для кого не было секретом, что и папы, и епископы имели жен, любовниц и продвигали на высшие должности ближайших родственников, используя свое влияние.

Греческо-британский историк Дионисий Статакопулос в книге "Византийская империя" писал: "Пережив этот кризисный период, римская церковь подхватила реформаторские настроения, инициатором которых было аббатство Клюни в Бургундии. Возвращение к более чистой церковной практике, не омраченной браками священнослужителей и продажей церковных должностей (симонией), особое внимание к богослужению и благотворительности, но прежде всего свобода отправления религиозных обрядов без вмешательства местных феодалов и епископов – такими были идеалы аббатов Клюни".

Именно избрание в Вормсе, а затем и в Риме папой Льва IX (1049—1054), сторонника этих идей, после многих десятилетий кризиса в западной церкви стало катализатором реформ. Но главное, папская администрация постоянно подчеркивала верховенство Римской кафедры; и это касалось не только епископата и патриархатов восточных церквей, но и светской власти.

Папа римский (1049-1054) Лев IX

Одновременно патриарх Константинопольский Михаил Керуларий фактически стал первым среди равных в восточной церкви и не желал ни в малейшей степени быть подотчетным римскому первосвященнику.

Патриарх Константинопольский Михаил Керуларий (слева) участвует в диспуте между священниками восточной церкви (в белых одеждах) и западной (папский легат Гумберт). Википедия

Причиной конфликта на церковном уровне (на теологическом он бурлил давно, о чем мы скажем позже) уже в 1050-е годы стал в значительной степени политический вопрос. Земли Южной Италии находились под управлением Византийской империи. И там споры между церковными иерархами западной и восточной церквей по поводу юрисдикции достигли апогея: Михаил Керуларий приказал закрыть храмы, находившиеся под юрисдикцией Ватикана. В это время в Средиземноморье усилилась экспансия новых жестоких завоевателей с севера – норманнов (известных на Киевской Руси как варяги). Они захватывали плацдармы в этом регионе, постоянно держа в напряжении и Папское государство, и итальянские государства, и владения Византии на Апеннинах.

Итак, в январе 1054 года в Константинополь прибыла папская делегация. Первым шагом делегатов, которых возглавил кардинал Гумберт, было достижение взаимопонимания с императором Константином IX Мономахом по освобождению из плена Льва IX и борьбе с норманнами в Италии. Лев IX находился в почетном плену в Беневенто, после проигранного сражения с норманнами. Понтифика освободили только через девять месяцев, 12 марта того года; он был вынужден признать власть норманнских правителей в южной Италии и отречься от добрососедских отношений с Византией. Кстати, дочь императора, Мария-Анастасия была матерью Владимира Всеволодовича Мономаха,знаменитого великого князя киевского (1113–1125).

После освобождения папы (он очень скоро умер, 19 апреля 1054 года) на первый план у представителей Ватикана, которые задержались на несколько месяцев в Константинополе, вышли вопросы теологические. Вопросы, окончательно рассорившие папских легатов и патриарха Михаила Керулария, требовавшего признания папой равным ему в канонических правах согласно решениям Халкидонского собора 451 года.

Отлучение от церкви

Камнем преткновения стали и вопросы догматические: западная церковь настаивала, что Дух Святой исходит и от Сына (filioque), а не только от Отца. Восточная церковь с этим не соглашалась. Кстати, сама западная церковь лишь в 1014 году окончательно вносит filioque в перевод литургии на латынь.

Также большое расхождение проявилось во время причастия: на Западе превращение во время евхаристии хлеба и вина в плоть и кровь Спасителя возможно только с использованием исключительно пресного хлеба. Восточная церковь сохранила метафизическое восприятие евхаристии, когда тело и кровь присутствуют в хлебе и вине не материально, а следовательно, можно использовать как дрожжевой хлеб, так и хлеб на закваске. Причастие на Западе хлебом и вином принимало исключительно духовенство (обычные люди только хлебом), а вот на Востоке все миряне буквально.

Кардинал Гумберт занял непримиримую, даже пренебрежительную, высокомерную позицию. Он и не пытался договариваться с патриархом Михаилом Керуларием, настаивая на абсолютном верховенстве папы и решении теологических вопросов в пользу западной церкви. Нашла коса на камень, и патриарх отказался признавать полномочия делегации, потому что уже было известно о смерти папы Льва IX; многие исследователи полагают, что Константинопольский патриарх в значительной степени провоцировал делегатов Ватикана. И вот 15 или 16 июля 1054 года Гумберт "перед богослужением, войдя в соборную церковь св. Софии, сложил на алтаре буллу, которой экскоммуницировал (исключил из Церкви) патриарха Михаила Керулария, архиепископа Леона из Охрида, Михаила Константина, патриаршего канцлера, и всех тех, что были на стороне патриарха. В заключение Гумберт, презирая святыню, демонстративно отряхнул пыль с обуви и крикнул в сторону богомольцев: "Бог видит и будет судить!" (Василий Балух, "Византинистика. Курс лекций"). 20 июля уже на соборе византийской (греческой) церкви — патриарх не мог единолично принимать решения – были отлучены от церкви все папские легаты, как находящиеся в ереси и в вере, и в обрядах.

Точка невозврата

После обоюдных анафем наступила точка невозврата: теперь между западной (католической) и восточной (православной) церквями был зафиксирован раскол. Попытки его преодолеть происходили неоднократно в течение следующих столетий. И только с развитием экуменического движения, в 1965 году папа римский Павел VI и патриарх Константинопольский Афинагор I отозвали взаимные анафемы.

Раскол между католицизмом и православием после рокового июля 1054 года углублялся не стремительно, но неустанно. Особенно сильной стала вражда после захвата и разорения Константинополя западным рыцарством в 1204 году.

Отметим лишь два эпизода из нескольких в позднем Средневековье и начале Нового времени, когда в качестве доминирующей стороны при подписании договора о фактическом поглощении (унии) выступали католическая церковь и римский понтифик.

Синод при подписании Флорентийской унии 1439 года. Иллюстрация из Нюрнбергской хроники, 1493 год

На Флорентийском соборе в июле 1439 года Ватикан сумел "выкрутить руки" делегации православных: предпоследнему императору Византии Иоанну VIII Палеологу, константинопольскому патриарху Иосифу II и – условно – митрополиту Киевскому и всея Руси Исидору. Последний изначально был агентом римского первосвященника. Император находился в тупике из-за экспансии турок-осман, владения некогда великого государства ограничивались несколькими десятками тысяч кв. км на европейском берегу Босфора и в Морее-Пелопоннесе. Одним из условий при подписании документов собора была помощь Константинополю перед неизбежным поглощением Османской империей. Однако большая часть клира и абсолютное большинство населения Константинополя отвергли унию. А помощь "латинян" оказалась недостаточной и столица Византии в 1453 году была захвачена Воинами ислама. Патриархи Константинопольские оказались фактически на оккупированной мусульманами территории – на Фанаре.

Собор святой Софии в Стамбуле (Константинополе). С 2020 года – мечеть. Современное фото автора, 2010 год

Можно сказать, что в таком же ключе проходил и собор, который состоялся 6—8 октября 1596 года в Бресте, когда была подписана уния между католической и православной церквями на украинских и белорусских землях в Речи Посполитой. "Некоторое время казалось, что дело сделано. Все – папа, король, епископы – хотели объединения. Все, кроме значительного количества верующих, в которое входили князь Острожский и его союзники среди православных магнатов, члены братств и монашество. Магнаты не хотели терять контроль над церковью – во времена Реформации она была важным религиозным и политическим двигателем, которым нельзя было пренебрегать; братства хотели реформ снизу, а не роста власти епископов; некоторые из архимандритов, управлявших монастырями, не приняв монашеского пострига, желали сохранить контроль над церковными землями; и часть монахов, духовенство и обычные верующие, которые не могли представить себе отступничества от константинопольского патриарха. Это была конъюнктурная, но могучая коалиция, которая ставила под угрозу планы Рима, Варшавы и православных иерархов", – отмечает американо-украинский историк Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності". Но это совсем другая, очень интересная история, достойная отдельной статьи.