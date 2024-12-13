Этого вам в школе не рассказывали: Владимир Великий имел многочисленные гаремы и крестил Русь не из любви к вере

Что действительно стояло за этим решением – религиозное просветление или холодный политический расчет?

В июльский день 988 года произошло событие, навсегда изменившее ход истории. Князь Владимир, известный своей воинственностью и языческими традициями, принял христианство, превратив Киевскую Русь в мощное средневековое государство.

Известный историк Ярослав Затилюк раскрыл малоизвестные факты об этом судьбоносном преобразовании. "Телеграф" также узнал немало интересного.

Предыстория: корни христианства в роду Рюриковичей

Задолго до Владимира первые христиане уже появлялись на территории Руси. Особую роль в этом процессе сыграла его бабушка, княгиня Ольга, принявшая христианство гораздо раньше. По данным исторических источников, это произошло примерно в 957 году во время ее поездки в Константинополь.

Любопытно, что решение Ольги имело как личные, так и глубоко политические мотивы. Пребывая у власти после гибели мужа князя Игоря, она пыталась заключить мирное соглашение с Византийской империей и сохранить важные торговые маршруты. И не в последнюю очередь – укрепить собственное положение как правительницы.

Путь к крещению: от язычества к христианству

Сын Ольги, князь Святослав, оставался язычником. Но Владимир не только принял христианство, но и сделал его государственной религией.

Однако за красивым литературным повествованием кроется прагматический политический расчет. Киевская Русь имела тесные отношения с Византией – самым могущественным государством того времени. Принятие христианства от Византии было логичным геополитическим шагом.

Место и обстоятельства крещения

Насчет места крещения Владимира существует несколько версий:

Киев;

Местность по Василеву;

Корсунь (современный Херсонес)

Летописец склоняется к последней версии и связывает крещение с военным походом князя на Корсунь, состоявшегося по просьбе византийского императора.

Интересный момент – новое имя князя. Во время крещения Владимир получает имя Василий в честь императора Василия II, предоставившего ему церковных иерархов.

Личностная трансформация

Историк обращает внимание на поразительное изменение в личности князя. Из воинственного язычника Владимир превращается в благочестивого христианина с одной женой. Перед принятием христианства Владимир имел многочисленные гаремы. В Вышгороде у него было 300 наложниц, еще 300 – в Белгороде и 200 – в Берестове. Впрочем, он советует критично воспринимать летописные предания. Часто они скорее литературным произведением, чем точным историческим документом.

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