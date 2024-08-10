"Волынские Афины" — соперник Ватикана. Как князь Василий-Константин Острожский стал защитником православия

Созданная князем Академия и типография противостояли окатоличиванию и ополячиванию украинского народа

Некоронованный король Волыни, князь Острожский и воевода Киевский Василий-Константин в 1574 году перенес свою резиденцию из Дубно в Острог. Этому небольшому городу суждено было стать мощным центром культуры и образования. Князь начинает перестройку Острожского замка…

Люблинская уния

В то время в Луцком и Кременецком уездах Василию-Константину принадлежали сто городов и городков, 40 замков и более 1300 сел. А в конце XVI века – уже треть исторической Волыни (современные Волынская и Ровенская области, запад Житомирской); он владел имениями на Киевщине и Черкасчине. С могущественными магнатами Великого княжества Литовского (ВКЛ) — князьями Острожскими, Радзивиллами, Ходкевичами, Сангушками и Вишневецкими — не могли соперничать своими состояниями даже польские короли и их приближенные польские магнаты. Каждый год более миллиона золотых дукатов дохода приносили князю его владения.

Прошло всего пять лет с момента подписания соглашения об образовании нового федеративного Польско-Литовского государства — Речи Посполитой. Магнатерия Великого княжества Литовского после четырех месяцев сложных переговоров проиграла битву делегатам из Польского королевства, которых поддержала и в основном обедневшая шляхта ВКЛ. 1 июля 1569 года свою подпись под соглашением в Люблине был вынужден поставить сам Василий-Константин — защитник православной веры. Его земли оказались в пределах Польского королевства.

Князь Василий-Константин Острожский. Неизвестный художник XVII века

Едва ли не главную роль в победе польского короля и первого монарха Речи Посполитой Сигизмунда II Августа сыграла мощная миссионерская и образовательная деятельность отцов иезуитов при поддержке римских понтификов. В 1577 году в Риме начинает работу Греческая коллегия, которая стала кузницей кадров для работы католических миссионеров на землях, где еще господствовала православная религия, а также набирали силу протестанты (кальвинисты, лютеране, антитринитарии). Речь Посполитая становилась все менее толерантной в вопросах религии.

Ректор Виленской иезуитской коллегии Петр Скарга считал лишь римско-католическую церковь "истинной", и, по его мнению, "зі словенської мови жодний не може бути вченим". Трактат "О единстве Божьей Церкви под одним пастырем" он посвятил Василию-Константину Острожскому в надежде обратить православного магната в католичество.

Наступление новосозданного государства происходило на двух фронтах: конфессиональном и языковом. Какой ответ могли дать православные братства, например Львовское Успенское или волынский Миляновицкий кружок православных интеллектуалов, которые переводили труды греческих богословов? Вряд ли адекватный, потому что без мощной финансовой поддержки им нечего было надеяться на победу или хотя бы достижение паритета в противостоянии с иезуитами, за которыми стоял Ватикан с его ресурсами.

"Острожская Библия" и "Букварь" ("Азбука")

Итак, в 1576 году в Остроге за счет князей Острожских начал действовать мощный научно-издательский центр. "Його початкова мета була цілком конкретною: підготувати випуск першої друкованої Біблії по церковнослов’янському і тим самим утвердити престиж "словенської" мови на рівні з визнаними сакральними мовами — гебрейською, грецькою та латиною… друкована версія Святого Письма підносила б її статус, а водночас демонструвала старожитність "грецької віри" русинів", — пишет украинский историк Наталья Яковенко в книге "Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України" (Киев, "Критика", 2005).

Да, это был своеобразный ответ князя духовному лидеру польской Контрреформации, иезуиту Петру Скарге. Последний своими действиями и проповедями только раздувал межконфессиональный конфликт — дело шло к Берестейскому собору 1596 года и появлению Греко-католической церкви, подчинявшейся Римскому папе.

В том же 1576 году в т. н. Пригородке возле Острога появилась школа, а затем и высшая школа — Академия. Значительную роль в ее развитии сыграла племянница Василия-Константина (дочь покойного старшего брата Ильи), княгиня Гальша-Елизавета Острожская, завещавшая немалые деньги на "госпиталь и Академию Острожскую".

Княгиня Гальша-Елизавета Острожская. Портрет Юрия Никитина, 1996 год

Интересно, что князь Василий-Константин привлекал к работе в Острожском культурно-просветительском центре деятелей разных конфессий (кальвинистов и лютеран, даже католиков, а не только православных). Первым ректором Академии стал писатель-полемист и поэт Герасим Смотрицкий, отец церковного и просветительского деятеля Речи Посполитой, украинского языковеда, труды которого повлияли на развитие восточнославянских языков, автора "Граматики слов'янської" Мелетия Смотрицкого.

Ученые и преподаватели Академии (среди них отметим такие знаковые фигуры как Христофор Филалет, Василий Суражский, родной брат Семерия (Северина) Наливайко — Демьян, наконец Кирилл Лукарис, в будущем многолетний Александрийский и Константинопольский патриарх) наладили широкие международные связи с центрами образования и науки в Западной Европе, на Балканах и Греции.

Первой известной книгой Острожской типографии стал "Букварь" ("Азбука") от 15 июня 1578 года, на титуле которой была такая надпись: "Напєчатана сіа книжка по грєчєскіа альфа вита, а по рускіи азъ буки". Это было переиздание "Букваря", напечатанного в 1574 году во Львове. С начала работы Острожской типографии и до 1581 года включительно, после переезда во Львов, ее опекал Иван Федорович (Федоров) — основатель четырех типографий — в Москве, Заблудове (ныне — Польша), Львове и Остроге. По поводу происхождения восточнославянского печатника, эмигранта из Московии, продолжившего дело Швайпольта Фиоля и Франциска Скорины, исследователи до сих пор ломают копья.

В 1580 году Иван Федорович издал сразу два фолианта — "Книга Нового завіта" и "Книжка собраніє вещей нужнъйших". В следующем году, 12 августа из Острожской типографии выходит в свет знаменитая "Острожская Библия". Это был настоящий шедевр — самое выдающееся произведение славянского книгопечатания. В вышеназванных изданиях участие Ивана Федоровича указано размещением "марки" (печатного знака), которые раньше проставляли во Львове при печати "Апостола" и "Букваря".

Над "Острожской Библией" работала целая плеяда знатоков древних языков во главе с ректором Академии Герасимом Смотрицким. Сверяли тексты по нескольким авторитетным спискам. И среди них: т.н. Геннадиевский список, сделанный в 1499 году по приказу новгородского архиепископа Геннадия и переданный в 1573 году писарю канцелярии ВКЛ Михаилу Гарабурде царем Московии Иваном IV Грозным; латинская Вульгата – перевод Библии IV века; так называемая Пражская "Библия" от 1488 года; перевод "Библии" белорусского книгоиздателя Франциска Скорины; использовали также отдельные переводы с сербского и болгарского языков.

Титульная страница "Острожской Библии" (слева) и "Букварь" ("Азбука") - оборотный титульный лист с гербом князей Острожских

Также мощный круг переводчиков выполнял переводы некоторых книг "Библии" с греческого языка. "Вперше у слов’янській "Біблії" текст було поділено на розділи (за Вульгатою). Це видання зберегло традиційну церковно-літературну мову, яка стала нормою… Книга видана форматом in folio, складається з п’яти частин, з окремою пагінацією, містить 628 аркушів, текст розміщено у два стовпці, шрифт чіткий і легкий для читання (т.зв. "Острозький" шрифт). Художнє оздоблення книги репрезентоване гербом В.-К. кн. Острозького…" ("Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедичне видання"; Острог, 1997).

По подсчетам академика Ярослава Исаевича, в настоящее время известно о 28 изданиях Острожской типографии. Последние книги вышли в свет уже после смерти Василия-Константина Острожского в 1608 году, а именно в мае 1612-го — "Часослов" и "Месяцеслов".

Украинский философ и историк Петр Кралюк писал о политической ситуации на территории уже многоконфессиональных к тому времени украинских земель в Польско-Литовском государстве в конце XVI века:

"Оптимальным стало бы создание на территории Речи Посполитой своей православной церкви с патриархом — как это сделали у себя московиты в 1589 году. Однако государственные деятели Речи Посполитой не проявили по этому вопросу ни должного интереса, ни политической воли. Хотя со стороны православных шляхтичей и магнатов такой интерес был. Определенные шаги в создании независимой православной церкви предпринимал князь Василий-Константин Острожский. В пользу этого свидетельствует его религиозно-культурная деятельность — основание Острожской академии, издание "Острожской Библии", других нужных для православной церкви книг, развитие церковных структур" ("Українці і поляки: 1000 років (не)порозуміння", Харків, "Фоліо", 2021).

Расправа над православием

Итак, после смерти могущественного и сказочно богатого Василия-Константина Острожского столица его владений Острог как выдающийся центр культуры в Украине, где находилась типография "книг невиданных", начинает приходить в упадок. Город достался по наследству сыну Василия-Константина Острожского — Янушу, еще в молодости ставшему католиком. Он в 1613 году продает Киевскому братству Острожскую и Дерманскую типографии. Окончательно добивает некогда знаменитые "Волынские Афины" кузина Януша — Анна-Алоиза Острожская-Ходкевич, которая была ревностной или даже фанатичной католичкой.

Портрет княгини Анны-Алоизы Острожской. Картина Болеслава из Ярослава, XVII век

В 1636 году произошла всеобщая расправа княгини и ее вооруженных отрядов над православием в Острожчине. Во время перезахоронения на Пасху ее отца Александра уже по католическому обряду (она придумала, что он перед смертью отрекся от веры предков) разразилось восстание, жестоко подавленное. Десятки православных были замучены и убиты.

Острожский замок. В центре на холме – руины православной Богоявленской церкви. Гравюра Зигмунда Фогеля, 1796 год

На руинах когда-то славной Острожской академии, типографии и госпиталя было запланировано построить католический центр. "Волынские Афины" завершили свою историю. Однако уже во времена независимости Украины, в 1994 году, был образован Острожский коллегиум, а через два года он был переименован указом президента Украины Леонида Кучмы в Острожскую академию.