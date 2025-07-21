Можете потерять деньги: что категорически запрещено делать 22 июля

Верующие молятся в этот день и просят о семейном благополучии

Во вторник, 22 июля, согласно церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память святой Марии Магдалины. По старому стилю это событие отмечалось 4 августа.

Мария Магдалина жила в Магдали, откуда и пошло ее прозвище. По преданию, Иисус исцелил ее от семи бесов. После этого она стала преданной последовательницей.

Именно Мария Магдалина стала свидетелем явления Иисуса Христа после воскресения. Также она присутствовала под распятием. Когда Иисус умер, Мария переехала в Эфес. Там она провела последние годы жизни.

Традиции и приметы 22 июля

Верующие в этот день просят об исцелении душевных ран и телесных болезней. Также молятся о семейном счастье и красоте. Считалось, что если с утра умыться росой, румянец и молодость вернутся к человеку.

утром туман – ждите теплую погоду;

прячутся пауки — будет дождь;

гроза в этот день — будет ненастье и град;

роса утром – будет хороший урожай огурцов.

Фото: freepik

Что нельзя делать 22 июля

физически работать женщинам – такие действия могут нарушить семейное благополучие;

ссориться, сплетничать – так вы можете навлечь неприятности;

отказывать в помощи – важно быть милосердными в этот день;

делать большие покупки — это может привести к материальному ущербу.

Именины 22 июля

В этот день именины отмечают Михаил, Алексей, Магдалина, Мария.

Ранее "Телеграф" делился открытками с днем рождения Людмиле. Мы подготовили красивые картинки, чтобы вы могли сделать приятно близкому человеку.

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