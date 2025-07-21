Можете втратити гроші: що категорично заборонено робити 22 липня

Віряни моляться в цей день і просять про сімейний добробут

У вівторок, 22 липня, згідно з церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять святої Марії Магдалини. За старим стилем ця подія відзначалася 4 серпня.

Марія Магдалина жила у Магдалі, звідки й пішло її прізвисько. За переказами, Ісус зцілив її від семи бісів. Після цього вона стала відданою послідовницею.

Саме Марія Магдалина стала свідком явлення Ісуса Христа після його воскресіння. Також вона була присутня під розп'яттям. Коли Ісус помер, Марія переїхала до Ефесу. Там вона провела останні роки життя.

Традиції та прикмети 22 липня

Віряни в цей день просять про зцілення душевних ран та тілесних хвороб. Також моляться про сімейне щастя і красу. Вважалося, що якщо зранку вмитися росою, рум'янець та молодість повернуться до людини.

зранку туман — чекайте на теплу погоду;

ховаються павуки — буде дощ;

гроза в цей день — буде негода і град;

роса зранку — буде гарний урожай огірків.

Фото: freepik

Що не можна робити 22 липня

фізично працювати жінкам — такі дії можуть порушити сімейний добробут;

сваритися. пліткувати — так ви можете накликати неприємності;

відмовляти у допомозі — важливо бути милосердними в цей день;

робити великі покупки — це може призвести до матеріальних збитків.

Іменини 22 липня

В цей день іменини відзначають Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.

Раніше "Телеграф" ділився листівками з днем народження Людмилі. Ми підготували найкрасивіші картинки, щоб ви могли зробити приємно близькій людині.

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