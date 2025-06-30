Когда дни святых Ольги, Владимира и Анны: даты всех церковных праздников в июле 2025
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Поздравлять с именинами придется многих украинцев
Июль по новому церковному календарю богат на важные даты и события. Среди них — Собор архангела Гавриила, день памяти равноапостольного князя Владимира, Крещение Киевской Руси-Украины, Успение праведной Анны и другие праздники. При этом по старому стилю отмечается День Петра и Павла (по-новому 29 июня).
Какие еще церковные праздники выпадают на второй месяц лета — читайте в нашем материале. "Телеграф" представил церковный календарь на июль 2025 года.
Новый церковный календарь на июль 2025
- 1 июля – святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
- 2 июля – уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
- 3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;
- 4 июля – Пресвятой Евхаристии; святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;
- 5 июля – святого преподобного Афанасия Атонского;
- 6 июля – святого преподобного Сисоя Великого;
- 7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;
- 8 июля – святого великомученика Прокопия;
- 9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
- 10 июля – святого преподобного Антония Печерского;
- 11 июля – святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии;
- 12 июля – Христа-человеколюбца; святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;
- 13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;
- 14 июля – Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;
- 15 июля – святого равноапостольного великого князя Владимира;
- 16 июля – святого священномученика Атеногена и 10 его учеников;
- 17 июля – святой великомученицы Марины;
- 18 июля – святых мучеников Якинта и Эмилиана;
- 19 июля – святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Действие;
- 20 июля – святого славного пророка Илии;
- 21 июля – Всех святых украинского народа; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила;
- 22 июля – святой равноапостольной Марии Магдалины;
- 23 июля – святых мучеников Трофима, Теофила и др.;
- 24 июля – святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины;
- 25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- 26 июля – святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
- 27 июля – святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента;
- 28 июля – святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
- 29 июля – святого мученика Калиника;
- 30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.;
- 31 июля – святого праведного Евдокима.
Празднования важных дат во многом зависит от погоды. Ранее "Телеграф" писал, ждать ли украинцам жары или прохлады в июле 2025 года.