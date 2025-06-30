Когда дни святых Ольги, Владимира и Анны: даты всех церковных праздников в июле 2025

Поздравлять с именинами придется многих украинцев

Июль по новому церковному календарю богат на важные даты и события. Среди них — Собор архангела Гавриила, день памяти равноапостольного князя Владимира, Крещение Киевской Руси-Украины, Успение праведной Анны и другие праздники. При этом по старому стилю отмечается День Петра и Павла (по-новому 29 июня).

Какие еще церковные праздники выпадают на второй месяц лета — читайте в нашем материале. "Телеграф" представил церковный календарь на июль 2025 года.

Новый церковный календарь на июль 2025

1 июля – святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна ;

– ; 2 июля – уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;

3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;

– святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского; 4 июля – Пресвятой Евхаристии; святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;

– Пресвятой Евхаристии; святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы; 5 июля – святого преподобного Афанасия Атонского;

Церковный календарь на июль 2025

6 июля – святого преподобного Сисоя Великого;

– святого преподобного Сисоя Великого; 7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;

– Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия; 8 июля – святого великомученика Прокопия;

– святого великомученика Прокопия; 9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

– святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского; 10 июля – святого преподобного Антония Печерского;

– святого преподобного Антония Печерского; 11 июля – святой равноапостольной Ольги , княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии;

Именины Ольги 11 июля

12 июля – Христа-человеколюбца; святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;

– Христа-человеколюбца; святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина; 13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила ;

– Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; ; 14 июля – Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;

– Отцов шести соборов; святого апостола Акилы; 15 июля – святого равноапостольного великого князя Владимира ;

– ; 16 июля – святого священномученика Атеногена и 10 его учеников;

– святого священномученика Атеногена и 10 его учеников; 17 июля – святой великомученицы Марины;

18 июля – святых мучеников Якинта и Эмилиана;

– святых мучеников Якинта и Эмилиана; 19 июля – святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Действие;

– святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Действие; 20 июля – святого славного пророка Илии ;

– ; 21 июля – Всех святых украинского народа ; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила;

– ; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила; 22 июля – святой равноапостольной Марии Магдалины ;

Именины Марии 22 июля

23 июля – святых мучеников Трофима, Теофила и др.;

– святых мучеников Трофима, Теофила и др.; 24 июля – святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины;

– святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины; 25 июля – Успение святой Анны , матери Пресвятой Богородицы;

26 июля – святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;

– святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы; 27 июля – святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента;

– святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента; 28 июля – святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

– святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; 29 июля – святого мученика Калиника;

– святого мученика Калиника; 30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.;

– святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.; 31 июля – святого праведного Евдокима.

Празднования важных дат во многом зависит от погоды. Ранее "Телеграф" писал, ждать ли украинцам жары или прохлады в июле 2025 года.