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Когда дни святых Ольги, Владимира и Анны: даты всех церковных праздников в июле 2025

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Церковный календарь на июль 2025 Новость обновлена 30 июня 2025, 15:29
Церковный календарь на июль 2025. Фото Телеграф

Поздравлять с именинами придется многих украинцев

Июль по новому церковному календарю богат на важные даты и события. Среди них — Собор архангела Гавриила, день памяти равноапостольного князя Владимира, Крещение Киевской Руси-Украины, Успение праведной Анны и другие праздники. При этом по старому стилю отмечается День Петра и Павла (по-новому 29 июня).

Какие еще церковные праздники выпадают на второй месяц лета — читайте в нашем материале. "Телеграф" представил церковный календарь на июль 2025 года.

Новый церковный календарь на июль 2025

  • 1 июлясвятых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
  • 2 июля – уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
  • 3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;
  • 4 июля – Пресвятой Евхаристии; святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;
  • 5 июля – святого преподобного Афанасия Атонского;
церковные праздники на июль 2025
Церковный календарь на июль 2025
  • 6 июля – святого преподобного Сисоя Великого;
  • 7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;
  • 8 июля – святого великомученика Прокопия;
  • 9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • 10 июля – святого преподобного Антония Печерского;
  • 11 июлясвятой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии;
Именины Ольги 11 июля
Именины Ольги 11 июля
  • 12 июля – Христа-человеколюбца; святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;
  • 13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;
  • 14 июля – Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;
  • 15 июлясвятого равноапостольного великого князя Владимира;
  • 16 июля – святого священномученика Атеногена и 10 его учеников;
  • 17 июля – святой великомученицы Марины;
  • 18 июля – святых мучеников Якинта и Эмилиана;
  • 19 июля – святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Действие;
  • 20 июлясвятого славного пророка Илии;
  • 21 июляВсех святых украинского народа; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила;
  • 22 июлясвятой равноапостольной Марии Магдалины;
Именины Марии 22 июля
Именины Марии 22 июля
  • 23 июля – святых мучеников Трофима, Теофила и др.;
  • 24 июля – святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины;
  • 25 июляУспение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
  • 26 июля – святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
  • 27 июля – святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента;
  • 28 июля – святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
  • 29 июля – святого мученика Калиника;
  • 30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.;
  • 31 июля – святого праведного Евдокима.

Празднования важных дат во многом зависит от погоды. Ранее "Телеграф" писал, ждать ли украинцам жары или прохлады в июле 2025 года.

Теги:
#Календарь #Праздники #Июль #Церковный праздник