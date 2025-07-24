Ваше счастье и спокойствие убегут, если будете использовать эту вещь. Пересмотрите свой шкаф

Дома может поселиться отрицательная энергетика

В украинских народных традициях существует много примет, которые касаются быта и домашнего уюта. Одна из таких связана с хранением постельного белья с дырками.

Почему это считается плохим признаком и к чему может привести, объяснил "Телеграф". Среди причин — такая вещь может вызвать ссоры, бессонницу и злых духов.

Дыры в белье – знак неурядиц и проблем

По народным верованиям, изношенное или порванное постельное белье может притягивать в дом неприятности, ссоры и неурядицы. Считается, что через дыры "выходит" положительная энергия, вместо этого проникает негатив.

Порванное белье вредит семейному благополучию

Дырки в постельном белье могут стать источником разладов в семейных отношениях — конфликтов, недоверия или даже болезней среди домочадцев.

Воздействие на качество сна и защиту дома

Кроме того, не стоит хранить такое белье в спальне, ведь это может приводить к бессоннице или плохому сну. Также считается, что порванное белье ослабляет защиту дома от злых духов и сглаза.

Дыры в постельном белье

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в ваш дом может постучаться беда.