Надо не только стукнуть: 5 советов, чтобы выбрать самый вкусный арбуз

Так вы точно найдете спелый и сочный арбуз

Сезон арбузов вот уже скоро начнется в Украине и чтобы выбрать тот самый спелый, сочный и по-настоящему сладкий нужно знать некоторые хитрости.

Внешне большинство плодов выглядят привлекательно: яркие, крупные, с глянцевой кожурой. Но даже такой внешний вид не гарантирует, что внутри арбуз такой, какой нам хочется. Как выбрать самую вкусную ягоду, рассказал "Телеграф".

Первое, на что следует обращать внимание – желтое пятно снизу плода. Оно образуется при созревании арбуза на земле. Чем насыщеннее и темнее пятно — тем больше времени арбуз зреет под солнцем. Идеальный вариант – насыщенно-желтое или даже оранжевое пятно.

Второй важный этап – сухой хвостик. Если плодоножка засохла, это свидетельствует о завершении созревания. Зеленый, "живой" хвостик – признак того, что арбуз сорвали рано.

Еще один совет — постучать по арбузу. Глухой звук обычно сигнализирует о спелости, в то время как звонкий — о незрелом плоде. Также спелый арбуз должен быть твердым и тяжелым для своего размера – это признак высокой концентрации сока.

Не стоит также забывать о симметрии и ровности кожицы: идеальная форма без деформаций указывает на то, что плод рос равномерно.

А вот надрезанные арбузы без упаковки лучше обходить.

Арбуз

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как распознать "отравленный" арбуз в магазине.