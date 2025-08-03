В ставке в Полтаве заметили креветок. Курьезное видео

Креатив полтавчан впечатляет

В Украине стоит лето и в жаркие дни всех тянет к воде — украинцы с удовольствием плавают в прудах, реках, озерах, в море. В сети показали смешное видео — в ставке на Полтавщине завелись креветки.

Смешное видео опубликовано на странице n1ky.nails в TikTok. На кадрах один из ставков в жаркий летний день — полно людей, "водичка-кайф". Внезапно в кадре из воды появляется 10 красных креветок. Н самом деле, это — оригинальный маникюр на руках девушки.

Креветки сделаны очень реалистично. Есть даже черные глазки. Под видео украинцы пишут, что очень понравился креативный маникюр.

Креветки распространены во всех морях и океанах, встречаются эти ракообразные и в некоторых пресных водоемах. Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в тропических морях. В Украине креветки живут в Черном и Азовском морях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавний паводок во Львове и на западе Украины стал одной из тем для шуток. Так, например, девушка показала, как добирается на маникюр по залитым по колено городским улицам.