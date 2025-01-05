Зеленка и опасное лезвие: как делали маникюр в СССР и сколько услуга стоила в салонах

Мастерам приходилось прибегать к уловкам, чтобы сделать необычный маникюр

В Советском Союзе маникюр пользовался большим спросом, несмотря на дефицит качественного материала для покрытия и обработки ногтей. В те времена эта процедура стоила ровно столько же, сколько буханка хлеба или литр молока, то есть была доступной многим.

Однако самое интересное это то, чем именно красили ногти девушкам в салонах в СССР. Об этом подробно рассказывает OBOZ.UA.

Клиентки салонов красоты платили от 20 до 35 копеек за услугу. При этом, мастера имели возможность делать только самый простой маникюр.

К слову, кутикулу срезали опасным бритвенным лезвием. Длинные ногти тогда вовсе не отращивали – убирали почти всю длину, а форму ногтей чаще приближали к плавному овалу.

Покрытие обходилось на несколько копеек дороже, чем просто уход. Конечно, говорить о разнообразии цветовой палитры лаков не приходится, их количество было ограничено. О качестве и говорить не стоит – средства были слишком жидкие, постоянно растекались, долго засыхали и быстро растрескивались.

Лаки чаще всего выпускали в красных, желтых и бежевых цветах. А потому мастера прибегали к некоторым уловкам, чтобы внести разнообразие. Для сияния они примешивали мелко растолченные блестки или мишуру от новогодних украшений. В ход шли и подручные материалы – чернила, зеленка, масляные краски.

В 1970-80-е сфера услуг изменилась. Тогда мастера стали предлагать своим клиентам импортные лаки для ногтей, которые завозились на "черный рынок".

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