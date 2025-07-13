"Потоп – потопом, а маникюр по расписанию". Курьезное видео с паводком во Львове завирусилось в сети

Пройти не получилось, пришлось браться за лодку

Недавний паводок во Львове и на западе Украины стал одной из тем курьезов. Так, например, девушка показала, как добирается на маникюр по залитым по колено улицам.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Оказалось, что его автор — Надежда Вишневская, львовская блогерша с 270 тысячами подписчиков в ТикТок.

"Потоп – потопом, а маникюр по расписанию у львовянок. Наших девушек ничего не остановит на пути к красоте. Немного позитива вам в ленту", — написал местный канал, опубликовавший ролик Надежды.

На видео девушка показывает, что ее улицу затопило по колена, однако она не растерялась и решила не отменять запись на маникюр. Поэтому блогерша надела на ноги специальную защиту и пытались пройти, однако уровень воды сильно поднялся.

В другом видео Надежда рассказала, что местами вода достигла пояса, поэтому она решила на маникюр плыть на надувной лодке. Это видео также завирусилось в сети, ведь пользователи увлеклись упорством девушки и попытками попасть на маникюр.

В комментариях пользователи отметили, что главное, чтобы мастер тоже пришла на маникюр, потому что будет очень жаль. Некоторые люди писали, что красота точно спасет мир, если украинки даже при сильном паводке идут на маникюр.

Напомним, что 10 июля на западе Украины реки вышли из берегов из-за интенсивного ливня. По Львову и области был объявлен третий и красный уровни опасности. Самая критическая ситуация — в окрестностях вышедшей из берегов реки Зубра, которая продолжала разливаться, угрожая не только пригородам, но и трем районам Львова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатье бурный паводок затопил дорогу национального значения.