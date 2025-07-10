Запад Украины ушел под воду: какие области "плавают", что прогнозируют синоптики (видео)

Дожди заливают Запад Украины

Только вчера мы писали о том, что погода готовит большие неприятности для украинцев, а сегодня уже есть последствия этих неприятностей. Запад Украины буквально утопает – дожди заливают Тернопольскую и Львовскую области.

Местные телеграм-каналы массово распространяют видео с подтопленными домами и улицами. Центр Тернополя превратился в большое озеро, а во Львове река вышла из берегов.

Гидрометцентр предупреждал о красном уровне опасности в регионе еще накануне. В Тернопольской области выпало более 50 мм осадков в сутки, а местами — до 79 мм дождя.

Тернополь затопило после ночного ливня

В Тернополе подтоплены даже центральные улицы города. Жители сообщают, что центр города буквально плавает. Особенно большая проблема на микрорайоне "Канада". В частности, на улице Коновальца затопило не только дороги, но и подвалы домов, и автомобили на стоянках.

В одном из видео житель обращается к мэру города: "Смотрите, господин Надал… немного уже можно подумать о людях. Мы жители Коновальца, 20. Как мы теперь должны добираться на работу, кто компенсирует нам машины утопленые…Застройщик через дорогу по Галицкой в ​​яме заблокировал нам стоки воды. Приезжайте, посмотрите, скажите: что нам теперь делать?"

К слову, дожди в городе и области на восемь часов утра продолжают идти, а значит, ситуация с подтоплениями может усложниться.

Львов также под водой

На Львовщине ситуация не лучше. Река вышла из берегов, а автомобилисты вынуждены ездить по встречным полосам, поскольку дороги затопило с обеих сторон. Водителей предупреждают о подтоплении на участке возле Чукарина-Хуторовки.

Автостоянка вблизи ЖК "Континент" превратилась в озеро – все машины оказались под водой. Аналогичная ситуация сложилась и на Трускавецкой улице, где затопило все автомобили на стоянке.

Что прогнозируют синоптики

Сегодня, 10 июля, дожди продолжат заливать мероприятие Украины. По данным Украинского гидрометеорологического центра, 10 июля дожди будут идти одновременно в 17 областях Украины.

Львовский региональный центр гидрометеорологии предупреждает львовян о сложных погодных условиях. "До конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь", — говорится в сообщении службы.

В Киеве температура с +30 упадет до +23 градусов. В столице прогнозируют переменную облачность, а днем и вечером ожидается дождь с грозой.

Завтра, 11 июля, погода несколько улучшится. В Киеве сохранится лишь облачность, а на западе Украины интенсивность осадков уменьшится.

В выходные синоптики обещают постепенное улучшение погодных условий, хотя 12 июля в Украине почти во всех областях прогнозируют суточные дожди.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что над Львовской областью пронесся смерч — редкое для Украины природное явление. Столб воздуха был виден невооруженным глазом на фоне темного неба у города Жидачев.