Мужчинам это не нравится: какой маникюр, по мнению ИИ, отпугивает представителей "сильного" пола

Мужчины могут испугаться ярких неоновых ногтей и не только

Маникюр – это часть каждого образа, которая может придать ему яркий элемент или же идеально дополнить. Украинские женщины любят ухаживать за собой, а ногти часто выбирают с разными дизайнами. А раньше мы рассказывали, как делали маникюр в СССР.

Однако мужчинам часто нравится натуральность и простота, хотя для женщины маникюр – это только способ самовыразиться и дело кождой. Мы рассказали, какой цвет, дизайн и оформление ногтей может отпугивать "сильный пол".

Какой маникюр может не нравиться мужчинам

Слишком длинные ногти

Да, длинные ногти могут выглядеть эффектно, однако, по мнению ИИ, мужчины могут считать, что они непрактичны. С таким маникюром вроде бы неудобно обниматься или готовить еду. Представители мужского пола считают, что длинные ногти – это не украшение, а оружие.

Неоновые оттенки

"Кислотные" цвета, по мнению ИИ, привлекают слишком много внимания. Мужчин такие кричащие оттенки отталкивают и выглядят агрессивно.

Фото: сгенерировано ИИ

Слишком много украшений

Избыток блесток, страз, жемчужин на ногтях, по версии ИИ, будут вызывать у мужчин шок. Они могут подумать, что женщина тратит на такой маникюр очень много времени.

Фото: сгенерировано ИИ

Сложные дизайны

Акцентные узоры в виде цветов, котиков и тому подобное мужчинам также не понравятся, по мнению ИИ. Им это кажется бессмысленным, а результат такого маникюра якобы не оправдывает вложенные в него усилия.

Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Почему эти цвета и дизайны не нравятся мужчинам

Для мужчин важны практичность и натуральность. Для них красота – это не результат работы бьюти-мастера, а нечто естественное. Также яркий маникюр может означать для мужчины, что женщина сосредоточена в основном на собственном облике, а это для представителей "сильной" — анти идеал, по мнению искусственного интеллекта.

Следует ли обращать внимание на мнение мужчин?

По сути – нет. Маникюр – это дело каждого или каждой, с помощью которой вы можете самовыражаться. Главное, чтобы было удобно вам, а не кому-то другому. Вы должны нравиться самим себе, а маникюр может помочь в этом.

У мужчин есть разные вкусы, а цвет или дизайн ногтей не определяет вас как человека. Тот, кто считает вас близким и ценным, не будет любить вас за маникюр.

Итак, если вам нравятся длинные ногти – носите их. Любите неоновый маникюр – красьте. Главное, чтобы вы чувствовали себя уверенно, а не пытались угодить кому-то, кто не ценит вашу индивидуальность.

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