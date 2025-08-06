"Сортирный сбор": на популярном пляже поход в уборную стал роскошью (видео)

Такое на пляже происходит впервые

Отдых на море в этом году растет в цене в самых неожиданных местах. В Одесской области стоимость пользования общественным туалетом достигла 50 гривен с человека за один раз.

В соцсети ТикТок появились видео пользователей, что на Затоке, что в Одесской области, стоимость общественного туалета на пляже составляет сейчас 50 гривен. Это можно посмотреть на двух страницах — "Одесатикток" и "Сергей7344".

И пока одни удивляются, другие уже успели превратить эту ситуацию в мем.

Вот как комментируют под видео:

"Сходите пару человек под дверь! В оздоровительных целях".

"Оставьте им "отзыв" под дверью".

"Теперь я понимаю слова те, что мне когда-то говорили — гривну проела, пять просрала".

В комментариях украинцы не только смеются, но и спрашивают: есть ли нормативное обоснование таких расценок? Ведь речь идет не о заведении питания, а об обычном общественном туалете на пляже.

Теперь отдыхающим придется внимательнее проверять таблички с ценами – не только на коктейли, но и на общественный туалет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пляжи Одессы отпугивают туристов из-за одного явления.