Поймал 7 кг рыбы за 2 часа. Где в Украине жирный улов и бесплатная рыбалка (карта)

Водятся не только карпы и караси

В Киевской области есть немало мест, где можно хорошо порыбачить. К примеру, на реке Рось, где есть не только карпы и караси.

О хорошем улове на этой локации рассказывают рыбаки в местном чате. Отмечается, что здесь есть места для бесплатной рыбалки, а улов не нужно отпускать.

"7 кг карася. Штук 16 было карпов, мелких отпустил, но два из них не выжили", — говорится в сообщении.

Улов на реке Рось, Киевщина

На фото мужчина показал немалый улов и подчеркнул, что такое количество рыбы он наловил за два часа вечером. Локация рыбака — река Рось, Рокитное Киевская область.

Что известно о рыбалке на реке Рось

Река Рось простирается между районным центром Киевской области Рокитное и селом Синява. Это место довольно часто выбирают рыбаки, ведь здесь немалая популяция головня. На реке есть мост-дамба, с большим количеством гранитных камней разных размеров. Он образует естественный перекат со значительным увеличением течения реки, каменистым дном, небольшими поймами, участков с обратным течением – то есть те места, где живет и питается головень. Кроме этого есть несколько проливов между островами и свисающими деревьями с берега.

Головень

На этой реке есть возможность рыбачить как с берега, так и с помощью вейдерсов или заброд выбирать себе место ловли посреди течения. Однако течение здесь довольно стремительное, поэтому рыболовные снасти нужно подбирать согласно условиям. Иногда случаются обрывы в результате зацепов за камни. Глубина – от 20 см до 1 метра, осторожно при передвижении по перекату, поскольку можно попасть в "яму". Перекат переходит в глубину примерно до 2 метров.

Какая рыба водится

Река славится разнообразием рыбы, включая щуку, судака, окуня, плотву, леща и проч. Оптимальное время для рыбалки – утро или вечер, когда рыба наиболее активна. Весной после схода льда хорошо ловится подлещик, карась, усач, сазан и зеркальный карп. Здесь можно проводить и спортивную, и обычную рыбалку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ровенской области мужчина вытащил огромную рыбу без чешуи.