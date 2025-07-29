В Украине поймали редкую рыбу "судного дня": как она выглядит

Существуют некоторые поверья, благодаря которым рыба получила такое необычное название

В Житомирской области рыбак поймал рыбу, которую крайне редко можно встретить в украинских водоёмах. Речь идет о веслоносе, который обитает в реке Миссисипи и других водоемах Северной Америки.

Об этом пишет портал "Субота". Отмечается, что веслонос иногда называют "рыбой судного дня", поскольку существуют поверья, что появление этой рыбы на поверхности может говорить о приближающихся стихийных бедствиях, землетрясениях, цунами и т.д.

Издание также публикует соответствующую фотографию рыбака с его крупным уловом. На кадре видно, что рыба имеет характерный удлиненный нос, от чего и пошло такое название. Он, к слову, помогает веслоносу ориентироваться в воде.

Рыбак поймал веслоноса. Фото: "Субота"

Стоит добавить, что в пользователи сети называют рыбу на этой фотографии обычного размера, а некоторые даже утверждают, что она еще не успела вырасти.

Что известно про веслоноса

Сотрудница института зоологии им. Шмальгаузена, кандидату биологических наук Юлии Куцоконь рассказала, что научное название этой рыбы — американский веслонос Polyodon spathula. Об этом пишет KP.UA.

"Он относится к семейству веслоносовых, отряда осетрообразных – то есть это родственник осетров. В семействе есть еще один вид – китайский веслонос. Самая древняя известная рыба этого семейства обитала 120 млн лет назад на территории Китая. То есть веслоносы, как и осетры, считаются "живыми ископаемыми", — пояснила собеседница издания.

Куцоконь добавила, что для Украины этот вид рыбы чужеродный. Он был доставлен в конце XX века. Первая попытка интродукции веслоноса из США в Украину состоялась в 1974 году. В начале 80-х годов из-за аварийной ситуации все выращенные лица погибли. Затем в 1991 году произошел второй завоз эмбрионов.

Также отмечается, что веслонос — это пресноводная рыба, способная к нерестовым миграциям в пределах одного речного бассейна. Обитает в толще воды, предпочитает крупные реки и озера. Нерестится в апреле–мае. Длинный "нос" помогает находить пищу, испуская слабые электрические сигналы, они отражаются от скоплений планктона и улавливаются чувствительными рецепторами рыбы.

Веслонос. Фото: Википедия

Веслоносы вырастают в длину примерно до 130 см. Самый крупный веслонос был пойман в 1916 году в озере Уэст-Окободжи (штат Айова): его длина составляла 2,2 м, а вес — около 90 кг.

Веслонос. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рыбак поймал веслоноса в селе Корчин, что недалеко от Костополя на Ровенщине. Ее вес составил 10,5 кг.