"Не рыба, а мутант". Мужчина в центре Днепра выловил огромного "монстра" (видео)

Удочка чуть не сломалась от веса улова

Рыбаки в Украине продолжают хвастаться чрезвычайными уловами. На этот раз мужчина в Днепре поймал рыбу весом 10 кг.

Соответствующие видео публикуют местные каналы. Событие произошло в городе Днепр возле Монастырского острова.

"Настоящего "монстра" вытащил рыбак у Монастырского. Толстолоб на 10 кг дал мужчине достойный бой при вылове", — говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина держит удочку и она достаточно сильно гнется от веса попавшей на крючок рыбы. Рыбак сначала пытался вытащить рыбу просто удочкой, но леска от силы толстолобика раскручивалась назад. После нескольких попыток мужчине удалось покорить рыбу.

Один из товарищей рыбака зашел в воду, чтобы вытащить рыбу, и оказалось, что она весит 10 кг. Юноша едва удержал ее, чтобы бросить на берег и толстолобик не убежал в реку.

В комментариях многие пользователи были удивлены таким уловом, особенно на Монастырском острове в Днепре, где рыба обычно клюет плохо. Кто-то подчеркнул, что столь крупную рыбу следует выпускать. Были и комментарии о том, что рыбу из Днепра нельзя есть, ведь вода в реке достаточно грязная.

Для справки

Толстолобик – это вид пресноводных рыб. Распространен в основном в реках Европы и Малой Азии. Его еще называют "речной коровой" из-за пристрастия к поеданию водорослей в больших количествах. Благодаря этому же качеству толстолобиком искусственно зарыбливают озера и пруды для их очищения от лишней зелени.

Толстолоб

Длина взрослого толстолобика может достигать 1 метра, а масса – преимущественно не более 40 кг. Питаются толстолобики преимущественно мелкими водорослями на мелководье. На период зимы впадают в спячку в "зимовальных ямах".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатье мужчина поймал золотую рыбку.