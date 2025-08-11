Рыбак поймал огромного сома. Он час боролся с рыбой (фото)

После совместных фото рыбак отпустил рыбу

Сома длиной почти три метра поймал чешский рыбак во Вранове на юге Моравии (историческая область в Чехии). Мужчина поймал рекордную рыбу на обычного дождевого червя.

Об этом рассказывает газета "Риболовний вісник". Длина сома — 2,68 метра. Его поймал известный чешский профессиональный рыбак и телеведущий Якуб Вагнер.

Размеры рыбы поражают

Он всегда отпускает свой улов, так было и в этот раз. Однако сначала, несмотря на активное желание сома убежать, Якуб Вагнер устроил с ним фотосессию.

Терпение рыбака было вознаграждено

Рыбак рассказал, что погода в ту ночь была идеальной для рыбалки — "как из учебника", отметил он. Мужчина всю ночь провел в лодке типа белли-бот (надувная гребная одноместная лодка-плет, плавучее кресло).

После совместного фото рыбак отпустил рыбу

Якуб Вагнер не выспался и замерз. Однако около четырех утра он собрался с силами. В это время рыбак увидел у скалы огромного хищника. Якуб боролся с сомом почти час. На основе научных данных о росте сомов, возраст такой рыбы может быть около 30-50 лет.

Голова сома – огромная

Сом – хищник и деликатес

Сом — пресноводная рыба из семейства сомовых, обитающая в реках и озерах Европы и Азии. У него длинное тело без чешуи, усики вокруг рта и большая голова. Может достигать 2-5 метров длиной и весом до 100 кг (есть исторические упоминания о сомах до 300 кг). Сом — активный хищник, охотящийся по ночам. Его добыча – другие рыбы, лягушки, ракообразные. Ценится в кулинарии за нежное мясо. В Украине водится в Днепре, Днепре, Дунае. Долгожитель – живет до 60-80 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Яготине (Киевская область) рыбак также поймал огромного сома весом 40-45 кг. Человек провел целый час, чтобы затащить его в лодку.