"Чернобыльский дельфин". Рыбалка выловил огромную рыбу в Украине (видео)

Габариты рыбы поразили сеть

Украинские рыбаки продолжают удивлять сеть достаточно большими уловами. Так, например, в Харьковской области мужчина поймал огромного толстолобика.

Соответствующее видео он уже опубликовал в Тике Ток. Заметим, что точного названия, где поймали такого "монстра", рыбак не называл.

На опубликованном видео видно, как мужчина поднимает руками огромную рыбу, которая в несколько раз больше его рук. Вероятнее длина туловища такого улова достигает почти 1 м. В комментариях рыбак указал, что рыба весит 27 кг. К слову, мужчина не выпустил такой экземпляр в водоем.

Учитывая фото можно предположить, что рыбак поймал толстолобик. Об этом писали люди и в комментариях. Пользователи называли эту рыбу монстром и даже дельфином, ведь такие габариты впечатляют. Многие спрашивали вес рыбы и на что она была поймана.

Многие пользователи спрашивали, использовал ли рыбак драча, ведь на хвосте толстолоба есть характерные царапины. Добавим, что драч – варварское браконьерское орудие для рыбной ловли. На вид это грузило с тройным (или четверным) крючком. Забрасывается в водоем в стаю рыбы и вытягивается. Добыча зацепляется на крючок. Рыбалка драчом относится к браконьерству.

Драч

Для справки

Толстолобик – это вид пресноводных рыб. Распространен в основном в реках Европы и Малой Азии. Его еще называют "речной коровой" из-за пристрастия к поеданию водорослей в больших количествах. Благодаря этому же качеству толстолобиком искусственно зарыбливают озера и пруды для их очищения от лишней зелени.

Толстолобик

