Мужчины в СССР фанатели от этих часов. За сколько их можно купить сейчас
Среди коллекционеров советские часы считаются настоящей мечтой
В Украине продают советские часы. За деньги, которые просят, можно купить продукты в неделю.
На украинском сайте объявлений OLX появилось предложение о продаже часов времен СССР модели AU-10. Продавец просит за винтажный аксессуар 2000 гривен.
Часы марки "Ракета" серии AU-10 производились на советских часовых заводах, в том числе на Петродворцовом часовом заводе в Ленинграде в 1970-80-х годах.
В советское время такие часы стоили около 25-35 рублей, что составляло значительную часть средней месячной зарплаты. Для сравнения, зарплата инженера тогда составляла примерно 120–150 рублей в месяц.
Марка "Ракета" была одной из самых престижных в СССР наряду с "Чайкой". Эти часы часто дарили за трудовые достижения или по случаю юбилеев.
Среди коллекционеров советские часы "Ракета" считаются настоящей мечтой из-за их исторической ценности и качества изготовления. Особенно ценят модели с редкими механизмами и необычными циферблатами.
Часы имеют аналоговый циферблат с арабскими цифрами и функцией отображения дня недели и даты. Корпус изготовлен из латуни с позолотой, а браслет имеет характерный металлический растяжной дизайн типичный для того периода.
Механизм AU-10 отличался надежностью и точностью хода. Эти часы могли работать без ремонта десятки лет при правильном уходе.
На современном рынке коллекционных вещей советские часы Ракета могут стоить от 500 до 5000 гривен в зависимости от состояния и редкости модели.
