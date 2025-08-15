Мужчины в СССР фанатели от этих часов. За сколько их можно купить сейчас

Среди коллекционеров советские часы считаются настоящей мечтой

В Украине продают советские часы. За деньги, которые просят, можно купить продукты в неделю.

На украинском сайте объявлений OLX появилось предложение о продаже часов времен СССР модели AU-10. Продавец просит за винтажный аксессуар 2000 гривен.

Часы марки "Ракета" серии AU-10 производились на советских часовых заводах, в том числе на Петродворцовом часовом заводе в Ленинграде в 1970-80-х годах.

В советское время такие часы стоили около 25-35 рублей, что составляло значительную часть средней месячной зарплаты. Для сравнения, зарплата инженера тогда составляла примерно 120–150 рублей в месяц.

Марка "Ракета" была одной из самых престижных в СССР наряду с "Чайкой". Эти часы часто дарили за трудовые достижения или по случаю юбилеев.

Среди коллекционеров советские часы "Ракета" считаются настоящей мечтой из-за их исторической ценности и качества изготовления. Особенно ценят модели с редкими механизмами и необычными циферблатами.

Часы имеют аналоговый циферблат с арабскими цифрами и функцией отображения дня недели и даты. Корпус изготовлен из латуни с позолотой, а браслет имеет характерный металлический растяжной дизайн типичный для того периода.

Механизм AU-10 отличался надежностью и точностью хода. Эти часы могли работать без ремонта десятки лет при правильном уходе.

На современном рынке коллекционных вещей советские часы Ракета могут стоить от 500 до 5000 гривен в зависимости от состояния и редкости модели.

