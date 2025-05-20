Был ведущим Антимайдана и поддерживал сепаратистов на Донбассе: куда исчез "голос" Интера Юрий Кот

Ведущий стал пропагандистом медиа страны-агрессора

Юрий Кот – телеведущий, шоумен, сценарист украинского происхождения. Впоследствии он стал ведущим Антимайдана, начал поддерживать псевдоформирование "ЛДНР" и окончательно предал Украину. Раньше мы рассказывали, куда исчез бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

"Телеграф" расскажет, куда исчез ведущий, который оказался предателем, и чем он занимается сейчас.

Что известно о Юрии Коте

Кот родился в Житомире в 1976 году. Учился в Житомирском педагогическом институте и Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Начал свой путь с работы диктором на Житомирском областном радио, а также преподавал украинскую литературу в вузе. По субботам Юрий преподавал в Березовской школе-интернате для детей с пониженным слухом.

Впоследствии Кот решил перебраться в Киев. Там он работал внештатным корреспондентом на Новом канале. Следующая работа – журналистом на УТ-1. Спустя какое-то время он прошел кастинг на должность бренд-голоса телеканала "Интер". Тогда карьера Кота начала двигаться вверх.

Кот был бренд-голосом телеканала "Интер", фото из сети

Кот был ведущим таких программ, как "Національна лотерея" на "Интере", "Світло" на Первом национальном, "Весілля для тебе" на М1, "Відпочинок навпаки" на "Украине". Также был диктором программ "Країна. Історія українських земель", "Все для тебе", автором и продюсером проекта "Чудотворні святині".

В 2013 году Кот стал ведущим Антимайдана и начал распространять пророссийские нарративы, чтобы показать последствия вступления Украины в ЕС в негативном контексте. Устраивал в Украине пророссийские митинги "Бессмертный полк".

Кот был ведущим Антимайдана, скриншот с видео

После Революции Достоинства сбежал в Россию. Там он начал работу в пропагандистском информационном агентстве "Россия сегодня" и новостном сайте "Украина.ру" выпускным редактором. Ведущий поддерживал аннексию Россией Крыма и войну на Донбассе.

Кот сбежал в Россию и стал распространять там пропаганду, фото из сети

В 2015 году Кот перешел в другое прокремлевское медиа News Front, распространяющее фейки об Украине. Сотрудничал с пророссийской организацией "Комитет спасения Украины", в которую входили бывшие украинские чиновники Николай Азаров, Игорь Марков и Владимир Олейник. Он руководил информационным департаментом этой политсилы.

Где сейчас Юрий Кот

В 2016 году Кот стал ведущим политической пропагандистской программы "Добрый вечер, Киев" на российском телеканале "Царьград ТВ". Выступая на ТВ, журналист неоднократно распространял антиукраинские месседжи. Он называл Львов "городом неонацизма", заявлял, что в Украине преследуют русскоязычных, а также якобы распространяют антисемитизм.

Юрий Кот распространяет ложь об Украине, фото из сети

В 2018 году создал движение украинцев в России "Парус", а через год стал пресс-секретарем "Всемирного русского народного собора".

С 2020 года Кот начал выступать на белорусском телевидении, комментируя митинги в этой стране. С 2022 ведущий работает преподавателем кафедры журналистики Московского института культуры.

Кот преподает в московском вузе, фото из сети

В 2022 году в Украине Коту сообщили подозрение о государственной измене. Все — из-за его поддержки сепаратистов на Донбассе и работы в пропагандистских медиа. В своем телеграмм-канале Кот поддерживает Россию в войне с Украиной и преступления оккупантов.

Коту сообщили подозрение о госизмене, фото из сети

В 2023 году СНБО ввел санкции против Кота за антиукраинскую деятельность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший глава СБУ Валерий Хорошковский. Он работал в правительстве Януковича.