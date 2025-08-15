Народився у Чернівцях, а тепер він "новий Малахов" у Росії: що говорить про війну колега пропагандистів Дмитро Борисов
Ведучий пропагандистського "Першого каналу" родом з України
Зрадники України продовжують виправдовувати війну Росії проти мирних мешканців незалежної держави. Багато хто з них живе в країні-агресорці, як ось ведучий Юрій Кот, а також уродженець Чернівців Дмитро Борисов.
Російський журналіст та працівник пропагандистського "Першого каналу" народився 15 серпня 1985 року (зараз йому 40) у сім’ї філологів. У дитинстві Дмитро разом із батьками перебрався до Москви, пізніше сім’я деякий час жила в Литві та Сибіру, а потім знову повернулася до столиці РФ.
У 2007 році Борисов отримав диплом філолога зі спеціалізацією з історії, культури та літератури Росії та Німеччини, відучившись у Російському державному гуманітарному університеті. Після випуску вступив до аспірантури.
Почав кар’єру у 16 років як кореспондент і ведучий на "Ехо Москви". Вів авторські передачі, а також був запрошеним гостем у різноманітних інформаційних та аналітичних ефірах. У березні 2006 року запрошений на "Перший канал" як ведучий різних телепередач. З 2011 року він регулярно веде програму "Время". У 2015 році Борисов очолив "Перший канал. Всесвітня мережа" як генеральний продюсер — "дочку" пропагандистського каналу.
У червні 2017 року Дмитро виступив головним ведучим "Прямої лінії з Володимиром Путіним", а через пару місяців змінив путініста Андрія Малахова у програмі "Пусть говорят".
Що говорить про війну Дмитро Борисов
Після початку так званої "СВО" Борисова довго не показували на телебаченні. У мережі з’явилися чутки, що журналіст емігрував до США, чому сприяло фото уродженця Чернівців у соцмережах, зробленому до Маямі. Сам Дмитро цю інформацію не коментував, а вже у червні повернувся до країни-терористки.
Ведучий продовжує заробляти криваві рублі, розважаючи росіян по телебаченню та на онлайн-платформах. Він бере інтерв’ю у затятих пропагандистів, російських артистів та спортсменів, які підтримують кровопролитну війну проти українців. При цьому Борисов не коментує воєнних подій і замовчує про злочини путінської армії.
У соцмережах журналіст ділиться "щасливими" особистими фото, але коментарі до постів у нього відключено. Особисте життя росіянина залишається непублічним: він ніколи не був одружений і не має дітей.
