Ведучий пропагандистського "Першого каналу" родом з України

Зрадники України продовжують виправдовувати війну Росії проти мирних мешканців незалежної держави. Багато хто з них живе в країні-агресорці, як ось ведучий Юрій Кот, а також уродженець Чернівців Дмитро Борисов.

Російський журналіст та працівник пропагандистського "Першого каналу" народився 15 серпня 1985 року (зараз йому 40) у сім’ї філологів. У дитинстві Дмитро разом із батьками перебрався до Москви, пізніше сім’я деякий час жила в Литві та Сибіру, а потім знову повернулася до столиці РФ.

У 2007 році Борисов отримав диплом філолога зі спеціалізацією з історії, культури та літератури Росії та Німеччини, відучившись у Російському державному гуманітарному університеті. Після випуску вступив до аспірантури.

Дмитро Борисов у молодості

Почав кар’єру у 16 років як кореспондент і ведучий на "Ехо Москви". Вів авторські передачі, а також був запрошеним гостем у різноманітних інформаційних та аналітичних ефірах. У березні 2006 року запрошений на "Перший канал" як ведучий різних телепередач. З 2011 року він регулярно веде програму "Время". У 2015 році Борисов очолив "Перший канал. Всесвітня мережа" як генеральний продюсер — "дочку" пропагандистського каналу.

У червні 2017 року Дмитро виступив головним ведучим "Прямої лінії з Володимиром Путіним", а через пару місяців змінив путініста Андрія Малахова у програмі "Пусть говорят".

Борисов із пропагандистом Андрієм Малаховим

Дмитро Борисов працює на пропагандистському каналі Дмитро Борисов працює на пропагандистському каналі

Що говорить про війну Дмитро Борисов

Після початку так званої "СВО" Борисова довго не показували на телебаченні. У мережі з’явилися чутки, що журналіст емігрував до США, чому сприяло фото уродженця Чернівців у соцмережах, зробленому до Маямі. Сам Дмитро цю інформацію не коментував, а вже у червні повернувся до країни-терористки.

Ведучий продовжує заробляти криваві рублі, розважаючи росіян по телебаченню та на онлайн-платформах. Він бере інтерв’ю у затятих пропагандистів, російських артистів та спортсменів, які підтримують кровопролитну війну проти українців. При цьому Борисов не коментує воєнних подій і замовчує про злочини путінської армії.

У соцмережах журналіст ділиться "щасливими" особистими фото, але коментарі до постів у нього відключено. Особисте життя росіянина залишається непублічним: він ніколи не був одружений і не має дітей.

