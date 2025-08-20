Категорически не делайте этого 20 августа, иначе до конца года можете лишиться удачи

Не следует забывать о главных традициях и запретах этого дня

В среду, 20 августа, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память пророка Самуила. По старому стилю этот праздник припадал на 2 сентября.

Пророк Самуил — пятнадцатый и последний судья Израиля, наставником которого был первосвященник Илия. Когда тот умер, Самуил своим влиянием помог израильтянам снова обрести веру в единого Бога. Именно он благословил Давида на царство и прожил долгую жизнь, оставив о себе память как о мудром наставнике и верном слуге Божьем.

Что можно делать 20 августа:

В этот день верующие молятся о духовном здравии и укреплении веры;

Разрешается сегодня заниматься хозяйственными делами: убирать в доме, заниматься урожаем и готовить запасы на зиму;

Необходимо проявлять заботу и милость по отношению к окружающим и заниматься благотворительностью.

Что нельзя делать 20 августа:

В этот день нельзя ссориться, проявлять злость, зависть и жадность, чтобы не навлечь беду на семью;

Не стоит сегодня начинать крупные дела и совершать дорогие покупки, потому что это может принести неудачу и финансовые потери;

Нельзя брать в долг или одалживать деньги, потому что они вернутся к вам не скоро, да и финансовая удача сильно ослабнет;

Не стоит в этот день стричь волосы и ногти. В народе говорили, что таким образом можно лишиться удачи и здоровья на долгий срок.

