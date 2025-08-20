Категорически не делайте этого 20 августа, иначе до конца года можете лишиться удачи
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не следует забывать о главных традициях и запретах этого дня
В среду, 20 августа, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память пророка Самуила. По старому стилю этот праздник припадал на 2 сентября.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Пророк Самуил — пятнадцатый и последний судья Израиля, наставником которого был первосвященник Илия. Когда тот умер, Самуил своим влиянием помог израильтянам снова обрести веру в единого Бога. Именно он благословил Давида на царство и прожил долгую жизнь, оставив о себе память как о мудром наставнике и верном слуге Божьем.
Что можно делать 20 августа:
- В этот день верующие молятся о духовном здравии и укреплении веры;
- Разрешается сегодня заниматься хозяйственными делами: убирать в доме, заниматься урожаем и готовить запасы на зиму;
- Необходимо проявлять заботу и милость по отношению к окружающим и заниматься благотворительностью.
Что нельзя делать 20 августа:
- В этот день нельзя ссориться, проявлять злость, зависть и жадность, чтобы не навлечь беду на семью;
- Не стоит сегодня начинать крупные дела и совершать дорогие покупки, потому что это может принести неудачу и финансовые потери;
- Нельзя брать в долг или одалживать деньги, потому что они вернутся к вам не скоро, да и финансовая удача сильно ослабнет;
- Не стоит в этот день стричь волосы и ногти. В народе говорили, что таким образом можно лишиться удачи и здоровья на долгий срок.
Ранее "Телеграф" писал ранее, когда в Украине отмечают День бабушки в 2025 году. Не забудьте подготовить подарки.