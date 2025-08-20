Рус

Категорично не робіть цього 20 серпня, інакше до кінця року можете втратити удачу

Катерина Любимова
Що можна і не можна робити 20 серпня
Що можна і не можна робити 20 серпня

Не слід забувати про головні традиції та заборони цього дня

У середу, 20 серпня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять пророка Самуїла. За старим стилем це свято припадало на 2 вересня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Пророк Самуїл – п’ятнадцятий та останній суддя Ізраїлю, наставником якого був первосвященник Ілля. Коли той помер, Самуїл своїм впливом допоміг ізраїльтянам знову здобути віру в єдиного Бога. Саме він благословив Давида на царство і прожив довге життя, залишивши про себе пам’ять як про мудрого наставника і вірного слуги Божого.

Що можна робити 20 серпня:

  • Цього дня віряни моляться про духовне здоров’я та зміцнення віри;
  • Дозволяється сьогодні займатися господарськими справами: прибирати у будинку, займатися врожаєм та готувати запаси на зиму;
  • Необхідно виявляти турботу та милість стосовно оточуючих та займатися благодійністю.



Що не можна робити 20 серпня:

  • Цього дня не можна сваритися, виявляти злість, заздрість і жадібність, щоб не накликати біду на сім’ю;
  • Не варто сьогодні починати великі справи й робити дорогі покупки, тому що це може завдати невдачі та фінансових втрат;
  • Не можна позичати або брати в борг гроші, тому що вони повернуться до вас не скоро, та й фінансовий успіх сильно ослабне;
  • Не варто цього дня стригти волосся та нігті. У народі говорили, що таким чином можна втратити успіх і здоров’я на довгий термін.

