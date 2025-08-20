Не покупайте эти вещи - и вы сможете сэкономить: как родителям собрать детей к 1 сентября

Об этих способах нужно знать каждому

Перед началом учебного года многие родители сталкиваются с одной и той же проблемой — как вовремя подготовить детей к школе и при этом не обанкротиться.

Школьные принадлежности, одежда, портфели и обувь дорожают, как правило, ближе к сентябрю. Кроме того, потребности в вещах для каждого ребенка растут ежегодно. Однако и здесь можно сэкономить, как объясняет "УНИАН".

Как сэкономить

Во-первых, стоит обращать внимание на онлайн-магазины, где цены часто ниже, чем в обычных торговых точках, а некоторые сайты даже предлагают оптовые скидки при покупках на определенную сумму. Для семей с несколькими детьми или при совместных закупках с другими семьями это становится еще более выгодным.

Канцтовары на Rozetka

Также сэкономить помогают сезонные распродажи — обычно они стартуют еще в конце предыдущего учебного года. Это хороший шанс приобрести портфели, одежду и обувь по приятной цене.

Не стоит забывать и о подержанных вещах: дети быстро растут, поэтому одежду и обувь в хорошем состоянии можно найти через родственников или на сайтах объявлений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как до 1 сентября можно сэкономить на букетах для учителей.