Не купуйте ці речі - і ви зможете зекономити: як батькам зібрати дітей до 1 вересня

Про ці способи потрібно знати кожному

Перед початком навчального року багато батьків стикаються з однією і тією ж проблемою — як вчасно підготувати дітей до школи та при цьому не збанкрутитись.

Шкільне приладдя, одяг, портфелі та взуття дорожчають, зазвичай, ближче до вересня. Крім того, потреби у речах для кожної дитини зростають щороку. Однак і тут можна зекономити, як пояснює "УНІАН".

Як зекономити

По-перше, варто звертати увагу на онлайн-магазини, де ціни часто нижчі, ніж у звичайних торгівельних точках, а деякі сайти навіть пропонують гуртові знижки при покупках на певну суму. Для сімей з кількома дітьми або при спільних закупівлях з іншими родинами це стає ще більш вигідним.

Канцтовари на Rozetka

Також заощадити допомагають сезонні розпродажі – зазвичай вони стартують ще в кінці попереднього навчального року. Це гарний шанс придбати портфелі, одяг та взуття за приємною ціною.

Не варто забувати і про вживані речі: діти швидко ростуть, тож одяг і взуття у хорошому стані можна знайти через родичів або на сайтах оголошень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як до 1 вересня можна зекономити на букетах для вчителів.