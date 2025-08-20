Рус

Не купуйте ці речі - і ви зможете зекономити: як батькам зібрати дітей до 1 вересня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шкільне приладдя та форма
Шкільне приладдя та форма. Фото Колаж "Телеграфу"

Про ці способи потрібно знати кожному

Перед початком навчального року багато батьків стикаються з однією і тією ж проблемою — як вчасно підготувати дітей до школи та при цьому не збанкрутитись.

Шкільне приладдя, одяг, портфелі та взуття дорожчають, зазвичай, ближче до вересня. Крім того, потреби у речах для кожної дитини зростають щороку. Однак і тут можна зекономити, як пояснює "УНІАН".

Як зекономити

По-перше, варто звертати увагу на онлайн-магазини, де ціни часто нижчі, ніж у звичайних торгівельних точках, а деякі сайти навіть пропонують гуртові знижки при покупках на певну суму. Для сімей з кількома дітьми або при спільних закупівлях з іншими родинами це стає ще більш вигідним.

Ціни на шкільне приладдя
Канцтовари на Rozetka

Також заощадити допомагають сезонні розпродажі – зазвичай вони стартують ще в кінці попереднього навчального року. Це гарний шанс придбати портфелі, одяг та взуття за приємною ціною.

Не варто забувати і про вживані речі: діти швидко ростуть, тож одяг і взуття у хорошому стані можна знайти через родичів або на сайтах оголошень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як до 1 вересня можна зекономити на букетах для вчителів.

Теги:
#Школа #Економія #1 вересня