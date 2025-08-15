Букет до 100 гривен на 1 сентября? Легко! Лайфхак, который сэкономит деньги (видео)

Ко Дню знаний родители покупают не только канцелярию или школьную форму

С приближением 1 сентября родители школьников традиционно готовятся покупать не только канцелярию или школьную форму, но цветы и подарки учителям.

Каждый год в канун праздника продавцы повышают цены, и бюджет семьи может ощутимо пострадать. Но в этом году есть интересное решение.

Некоторые цветочные магазины предлагают нестандартные букеты в стаканчике, как вот "florart_ternopil". На видео пользователя ТикТок можно увидеть, что такие композиции выглядят очень эффектно, в то же время остаются доступными по цене. Стоимость таких букетов местами не превышает 100 гривен, что делает их удобным и стильным вариантом для школы.

Итак, родителям стоит обращать внимание на такие альтернативы, ведь они экономят средства, одновременно выглядят празднично и позволяют порадовать учителя оригинальным подарком.

